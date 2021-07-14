Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır olacağını duyurdu. TOGG’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “2022 yılının sonunda seri üretime hazırız. İnşaata başladığımız 18 Temmuz 2020 tarihinden bugüne geçen 1 yılda neler mi yaptık? Cevabı videomuzda” notu yer aldı.

2022 yılının sonunda seri üretime hazırız. 👍 İnşaata başladığımız 18 Temmuz 2020 tarihinden bugüne geçen 1 yılda neler mi yaptık? Cevabı videomuzda. #YeniLigGemlik#usecasemobility™️#YeniLigeYolculuk #TOGG pic.twitter.com/YWUhP5mLBG — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 14, 2021

1 YILDA YAPILAN İŞLER

AA’nın haberine göre TOGG Gemlik Tesisi’nde bir yılda temel demir ve beton imalatının tamamı bitti. Çelik kolon imalatlarının yüzde 40’ı, yapısal çelik imalatının yüzde 17’si tamamlandı.

Gövde tesisinde temel demir ve beton imaları tamamlanırken, prefabrik kolon imalatında yüzde 95, yapısal çelik imalatında yüzde 22 ilerleme sağlandı.

Montaj tesisinde temel demir imalatının yüzde 97’si, temel beton imalatının yüzde 90’ı, prefabrik kolon imalatının yüzde 47’si, temel altı yalıtımın tümü tamamlandı. Enerji tesisinde ise temel demir ve beton imalatı bitti.