Türkiye, Kurban Bayramı tatiline hazırlanıyor. Turizmciler, pandemi etkisiyle geçen 2020 yazı sonrası bu bayramın son yılların en yoğun bayramı olacağı görüşünde. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Son yılların en yoğun bayram tatili olacak ve her yer dolacak. Sadece Akdeniz, Ege değil Türkiye’nin birçok noktasında hareketlilik yaşanacak. Hem araç hem uçak yoğunluğu var” diyor. Peki, Kurban Bayramı ve yaz tatili için kendi araçlarıyla yola çıkacaklar için öneriler ne? Uzun yol öncesi araç bakım ve kontrolleri neler olmalı? Uzun yola çıkmadan önce nelere dikkat edilmeli? İşte uzun yol öncesi araç bakım önerileri:

Uzmanlara göre Kurban Bayramı ve yaz tatili için seyahat edeceklerin, yola çıkmadan önce motor, fren ve lastik kontrollerini mutlaka yaptırması gerekiyor.

BU SORULARI SORUN

İlkyardım malzemeleri, reflektör, yangın tüpünüz var mı?

Bebek koltuğunuz doğru şekilde monte edildi mi?

Araçta motor alt kontrollerinde herhangi bir yağ kaçağı var mı? Kontrol edildi mi?

Triger kayışı hiç kontrol edildi mi?

Emniyet kemerleriniz sağlıklı şekilde çalışıyor mu?

Yedek lastiğiniz hiç kontrolden geçti mi? Sağlıklı mı?

Akünüz ne durumda? Kontrol ettirdiniz mi?

Aynalarınızda kırık var mı?

Lastiklerin havası ve diş derinliği uygun mu?

Fren sisteminiz sağlıklı mı?

Silecekleriniz sağlıklı şekilde çalışıyor mu?

Motor aksamındaki kayışlar hiç kontrol edildi mi?

Trafik sigortası ve kaskonuzun süresi ne kadar geçerli?

HGS bakiyenizi kontrol ettiniz mi?

UZUN YOLA ÇIKACAKLARA ÖNERİLER

Otokoç ise uzun yola çıkacaklara şu uyarılarda bulunuyor.

Uzun yola çıkmadan önce motora bakılması gerekiyor.

Motor yağı tam, soğutma suyu eksiksiz olmalı.

Seyahat edilecek bölgedeki mevsim ve hava koşulları gerektiriyorsa antifriz eklenmeli, cam suyu da kontrol edilmeli.

Frenlerin sağlıklı olduğundan emin olunmalı, fren gücünde azalma varsa ya da balatalardan ses geliyorsa frenlere baktırılmalı.

Rot balans ayarına dikkat edilmeli.

Uzun yola çıkmadan önce lastiklerin diş derinliği ve lastiklerde hasar olup olmadığı kontrol ettirilmeli, lastik basıncı için gerekiyorsa yetkili servise gidilmeli.

Düşük ya da yüksek lastik basıncı aracın yol tutuşunu ve fren performansını doğrudan etkiliyor.

Motor yağı da uzun yol için büyük önem arz ediyor. Yola çıkmadan önce araçta bir yağ sızıntısı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.

RAHAT YOLCULUK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hijyen açısından aracınızın iç ve dış temizliğini yaptırın.

Klimanız sağlıklı çalışıyor mu?

Yolculuk sırasında belirli aralıklarla mola vererek hareket edin.

Yolculuk öncesi yeterince dinlenin. Uykunuz gelirse ısrarla yola devam etmeye çalışmayın.

Pandemi nedeniyle verdiğiniz molalar sonrası el hijyeni için yanınızda kolonya vb dezenfektan bulundurun.

Molalar için yanınızda bozuk para bulundurun.

Yolu daha keyifli bir hale getirmek için önceden çalma listeleri hazırlayabilirsiniz.

Küçük çocukla seyahat edecekseniz, sağlığı açısından yolculukta nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bir uzmandan yardım alın.

Yaz döneminde bebekle yolculuk yapacaksınız pişik vb sorunlar yaşamaması için doktoruna mutlaka danışın.

Mide bulantılarına karşı yanınızda naneli şekerler bulundurabilirsiniz.

Gözlük kullanıyorsanız, istenmeyen durumlara karşı araçta yedek gözlük bulundurmanız faydalı olacaktır. Uzun yol için güneş gözlüğü de yanınızda olmalı.

CEP TELEFONU KULLANMAYIN

Auto King ise yolculuklarda kazaya davetiye çıkaran cep telefonu kullanımı konusunda uyarıyor: “Kaza istatistiklerinde sürücü kaynaklı hataların son dönemde en önemli sebebinin direksiyon başında cep telefonu kullanmak olduğu belirtilen açıklamada, “Direksiyon başındayken tek ilgilenmeniz gereken şey yoldur. Başka bir şeye, özellikle cep telefonuna bakmaya başladığınız an hem kendinizi hem de diğer sürücüleri hayati tehlikeye sokuyorsunuz. Konuşmanız, mesaj atmanız ya da sosyal medyaya bakmanız gerekiyorsa en yakın duraklama noktasına kadar sabredin. Unutmayın ki bir saniyelik bir hata hem sizi hem de sevdiklerinizi hayattan koparabilir.”