Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG’un minimum yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacağını söyledi. Varank fiyata ilişkin ise, “İlk günden itibaren arkadaşlarımız ‘C segmenti SUV bir araçla piyasaya çıkartacağız.’ diyorlar. Çünkü dünyada ve Türkiye’de bu segmente çok ilgi var. Yine arkadaşlarımız ‘piyasaya, bu segmentteki SUV benzinli ve dizel araçlarla rekabet edebilecek bir fiyattan gireceğiz.’ diyorlar. Dolayısıyla vatandaşlar fiyatı merak ediyorlarsa şu an söz konusu segmetteki araçlara bakabilirler.” diye konuştu.

Varank, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TOGG’un Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili değil, aslında Türkiye’nin ilk otomobili olduğunu dile getiren Varank, 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOGG’un Gemlik’teki fabrikasını açacağını söyledi.

Varank, açılışta ilk seri üretim araçların banttan inmiş olacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

“Bu projeyi ilk ilan ettiğimiz tarihten itibaren vatandaşlarımızın en çok merak ettiği soru ‘bu arabanın fiyatı ne olacak’, bu bir özel sektör yatırımı, burada aslında bir otomobil, bir teknolojik alet üretmenin yanı sıra şirket bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bu manada da fiyat politikaları şirketin belirleyeceği konular ama ilk günden itibaren arkadaşlarımız ‘C segmenti SUV bir araçla piyasaya çıkartacağız.’ diyorlar. Çünkü dünyada ve Türkiye’de bu segmente çok ilgi var. Yine arkadaşlarımız ‘piyasaya, bu segmentteki SUV benzinli ve dizel araçlarla rekabet edebilecek bir fiyattan gireceğiz.’ diyorlar. Dolayısıyla vatandaşlar fiyatı merak ediyorlarsa şu an söz konusu segmetteki araçlara bakabilirler.”

Varank, TOGG’un kendi segmentindeki diğer araçlardan çok daha gelişmiş teknolojilere sahip olacağına işaret ederek, “Elektrikli otomobillerde son dönemde ÖTV oranlarını yüzde 10’lara kadar düşürdük. Dolayısıyla vatandaşlarımızın elektrikli, çevreye saygılı yeni nesil araçları daha uygun maliyetlerle alabilmesi için hükümet olarak vergi politikalarında gerekli adımları attık.” diye konuştu.

“Motorun yerlileşmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor”

Bakan Varank, vatandaşların TOGG’a yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, bu konuda şirketin ön talep toplamayla ilgili gelecek günlerde bir planlama yapabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin otomobil üretiminde güçlü ülkelerden biri olduğunu söyleyen Varank, “Bizim 2 milyon araç üretme kapasitemiz var. Avrupa’nın bir numaraları ticari araç üreticisi Türkiye. Bizim aslında otomotiv endüstrisinde güçlü temelimiz var. Türkiye’nin Otomobili Projesi, değişen, dönüşen dünya endüstrisine bir alternatif olacak.” ifadelerini kullandı.

Varank, banttan inecek ilk araçlardaki elektrikli motorun yurt dışından geleceğini belirterek, “Otomotiv endüstrisi asla hata kabul etmeyen bir alan. Doğrulanmış, güvenliği ispatlanmış ürünler kullanma mecburiyetiniz var. Otomobili ilan ettikten sonra bir motor geliştirmeye başlasanız o motoru bu arabaya takmak için gerekli sertifikasyon ve test süreçlerinin bitirilmesi yıllar aldığı için bu kolay bir yerlileştirme hamlesi değil. Yine de motorun yerlileşmesiyle ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor.” dedi.

TOGG’un Türkiye’den yüzlerce tedarikçisi olduğuna işaret eden Varank, “Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51’inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025’te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak.” diye konuştu.

Varank, TOGG’un kamuda yaygın olarak kullanılacağını vurgulayarak, teslim edilme süreciyle birlikte kendisinin ve diğer bakanların TOGG’u kullanacağını kaydetti.

İlk üretim araçlarda “tip onayı” alma süreci olduğunu ifade eden Varank, söz konusu onaylardan geçerse veya güncelleme gerekmezse araçların satılmaya başlanacağını söyledi.