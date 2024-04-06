Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor

Toyota, Land Cruiser modelinin yeni nesil modeli Prado'yu Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirket, gelecek yıl Avrupa'da serinin mild hibrit versiyonunu da tanıtacak. Peki, aracın özellikleri ne? Şirketten yapılan açıklama şöyle:



1 KESKİNLEŞTİRİLMİŞ HATLAR Model, köşeli keskinleştirilmiş ön-arka hatları, ön aksa göre geriye yerleştirilmiş uzun kabini, dik ön camı ve köşeli çamurluklarıyla klasik Land Cruiser siluetini taşıyor

2 BOYUTLAR Model, 4 bin 920 milimetre uzunluğa, 1980 milimetre genişliğe ve 1935 milimetre yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2 bin 850 milimetre.

Modelde dikey olarak tasarlanmış sinyalleri ve gündüz sürüş farları dikkati çekiyor.

4 DİJİTAL GÖSTERGE Dijital gösterge ekranı 12.3 inç büyüklüğünde. 12.3 inç ölçülerindeki sezgisel multimedya ekranının yüksek çözünürlükte olması hedeflenmiş.

5 TÜRKİYE'DE 7 KOLTUKLU OLARAK SATILACAK 5 veya 7 koltuklu olarak tercih edilebilen model, Türkiye'de ise mevcut modelde olduğu gibi 7 koltuklu olarak satışa sunulmaya devam edilecek.

2.8 litrelik turbo beslemeli dizel motora sahip. Açıklamaya göre 204 beygir gücü üreten motor, yeni 8 ileri Direct Shift otomatik şanzımanla eşleştirildi.

7 ÖZELLİKLER Model kazaların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olma ve bir çarpışma halinde araçtakilere koruma sağlama amacı taşıyan T-Mate paketine sahip. Araç, 'Proaktif Sürüş Desteği', 'Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi', 'Şerit Takip Sistemi', 'Çoklu Arazi Seçim' modu gibi özelliklere sahip.