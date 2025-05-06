Toyota Corolla modellerine zam geldi: İşte 2025 Mayıs güncel fiyat listesi

Toyota'nın bazı modellerindeki %7'lik zam oranı, otomobil piyasasını takip edenlerin dikkatle takip ettiği konular arasında yer aldı.
Toyota, 2025 model yılı Corolla Cross'un 1.8 Hybrid versiyonlarının Passion X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack Siyah Tavan donanım seviyelerinde Mayıs ayı itibarıyla fiyat artışına gitti. Tüm bu versiyonlarda %6 oranında zam uygulandı.
İşte modellere gelen zam oranı ve güncel fiyat listesi
TOYOTA COROLLA CROSS
|Alan Adı
|Değer
|Marka
|TOYOTA
|Model
|Corolla Cross
|Alt Model
|1.8 Hybrid Flame
|Tip
|e-CVT
|Donanım Tipi
|e-CVT
|Şanzıman Tipi
|e-CVT
|Beygir Gücü
|140
|Kasa Tipi
|Crossover
|Yakıt Tipi
|Elektrik/Benzin
|Motor Tipi
|HEV (Tam Hibrit)
|Model Yılı
|2025
|Nisan Fiyatı
|1.925.500
|Mayıs Fiyatı
|2.075.000
|Fiyat Farkı
|149.500
|Yüzde Fark
|7
TOYOTA COROLLA SEDAN
|Alan Adı
|Değer
|Marka
|TOYOTA
|Model
|Corolla
|Alt Model
|Sedan
|Tip
|1.8 Hybrid Dream
|Donanım Tipi
|e-CVT
|Şanzıman Tipi
|e-CVT
|Beygir Gücü
|140
|Kasa Tipi
|Sedan
|Yakıt Tipi
|Elektrik/Benzin
|Motor Tipi
|HEV (Tam Hibrit)
|Model Yılı
|2025
|Nisan Fiyatı
|2.012.500
|Mayıs Fiyatı
|2.164.000
|Fiyat Farkı
|151.500
|Yüzde Fark
|7%
TOYOTA COROLLA SEDAN
|Alan Adı
|Değer
|MARKA
|TOYOTA
|MODEL
|Corolla
|ALT MODEL
|Sedan
|TIP
|1.5 Flame X-Pack
|DONANIM TİPİ
|Multidrive S
|BEYGİR GÜCÜ
|125
|KASA TİPİ
|Sedan
|YAKIT TİPİ
|Benzin
|MOTOR TİPİ
|BENZIN
|MODEL YILI
|2025
|NİSAN FİYAT
|1.799.500
|MAYIS FİYAT
|1.933.000
|FİYAT FARKI
|133.500
|YÜZDE FARKI
|7%