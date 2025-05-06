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Toyota Corolla modellerine zam geldi: İşte 2025 Mayıs güncel fiyat listesi

Toyota'nın satış seviyesi yüksek sedan modeli Corolla'nın farklı versiyonlarında ve crossover modeli Corolla Cross'ta %7 oranında bir fiyat artışı yaşandı. İşte detaylar 2025 güncel fiyat listesi ve detaylar

05 Mayıs 2025 | 15:46
Son Güncellenme: 05 Mayıs 2025 | 16:05
Toyota Corolla modellerine zam geldi: İşte 2025 Mayıs güncel fiyat listesi

Toyota'nın bazı modellerindeki %7'lik zam oranı, otomobil piyasasını takip edenlerin dikkatle takip ettiği konular arasında yer aldı. 

Toyota, 2025 model yılı Corolla Cross'un 1.8 Hybrid versiyonlarının Passion X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack Siyah Tavan donanım seviyelerinde Mayıs ayı itibarıyla fiyat artışına gitti. Tüm bu versiyonlarda %6 oranında zam uygulandı.

İşte modellere gelen zam oranı ve güncel fiyat listesi

TOYOTA COROLLA CROSS

Alan AdıDeğer
MarkaTOYOTA
ModelCorolla Cross
Alt Model1.8 Hybrid Flame
Tipe-CVT
Donanım Tipie-CVT
Şanzıman Tipie-CVT
Beygir Gücü140
Kasa TipiCrossover
Yakıt TipiElektrik/Benzin
Motor TipiHEV (Tam Hibrit)
Model Yılı2025
Nisan Fiyatı1.925.500
Mayıs Fiyatı2.075.000
Fiyat Farkı149.500
Yüzde Fark7

 

TOYOTA COROLLA SEDAN

Alan AdıDeğer
MarkaTOYOTA
ModelCorolla
Alt ModelSedan
Tip1.8 Hybrid Dream
Donanım Tipie-CVT
Şanzıman Tipie-CVT
Beygir Gücü140
Kasa TipiSedan
Yakıt TipiElektrik/Benzin
Motor TipiHEV (Tam Hibrit)
Model Yılı2025
Nisan Fiyatı2.012.500
Mayıs Fiyatı2.164.000
Fiyat Farkı151.500
Yüzde Fark7%

TOYOTA COROLLA SEDAN

Alan AdıDeğer
MARKATOYOTA
MODELCorolla
ALT MODELSedan
TIP1.5 Flame X-Pack
DONANIM TİPİMultidrive S
BEYGİR GÜCÜ125
KASA TİPİSedan
YAKIT TİPİBenzin
MOTOR TİPİBENZIN
MODEL YILI2025
NİSAN FİYAT1.799.500
MAYIS FİYAT1.933.000
FİYAT FARKI133.500
YÜZDE FARKI7%

1 1.5 Flame X-Pack Multidrive

1.5 Flame X-Pack Multidrive 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: Nisan ayında 1.799.500 TL olan fiyatı, Mayıs ayında 1.933.000 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki fiyat artışı 133.500 TL olarak gerçekleşti.

2 1.8 Hybrid Dream e-CVT

1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.8 Hybrid Dream e-CVT: Nisan ayında 2.012.500 TL olan fiyatı, Mayıs ayında 2.164.000 TL'ye çıktı. Bu modelde ise 151.500 TL'lik bir fiyat artışı söz konusu.

3 1.8 Hybrid Flame e-CVT

1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.8 Hybrid Flame e-CVT: Nisan ayında 1.925.500 TL olan fiyatı, Mayıs ayında 2.075.000 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki fiyat artışı ise 149.500 TL olarak belirlendi.

4 Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack

Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack modelinin Nisan fiyatı 2.395.500 TL iken, yeni fiyatı 2.559.000 TL oldu. Fiyat farkı 163.500 TL.

5 Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame X-Pack

Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame X-Pack Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame X-Pack modelinin Nisan fiyatı 1.999.000 TL iken, yeni fiyatı 2.135.000 TL oldu. Fiyat farkı 136.000 TL.

6 Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack

Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan modelinin Nisan fiyatı 2.429.000 TL iken, yeni fiyatı 2.594.000 TL oldu. Fiyat farkı 165.000 TL.
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Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
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