Toyota Corolla modellerine zam geldi: İşte 2025 Mayıs güncel fiyat listesi

Toyota'nın bazı modellerindeki %7'lik zam oranı, otomobil piyasasını takip edenlerin dikkatle takip ettiği konular arasında yer aldı. Toyota, 2025 model yılı Corolla Cross'un 1.8 Hybrid versiyonlarının Passion X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack Siyah Tavan donanım seviyelerinde Mayıs ayı itibarıyla fiyat artışına gitti. Tüm bu versiyonlarda %6 oranında zam uygulandı. İşte modellere gelen zam oranı ve güncel fiyat listesi TOYOTA COROLLA CROSS Alan Adı Değer Marka TOYOTA Model Corolla Cross Alt Model 1.8 Hybrid Flame Tip e-CVT Donanım Tipi e-CVT Şanzıman Tipi e-CVT Beygir Gücü 140 Kasa Tipi Crossover Yakıt Tipi Elektrik/Benzin Motor Tipi HEV (Tam Hibrit) Model Yılı 2025 Nisan Fiyatı 1.925.500 Mayıs Fiyatı 2.075.000 Fiyat Farkı 149.500 Yüzde Fark 7 TOYOTA COROLLA SEDAN Alan Adı Değer Marka TOYOTA Model Corolla Alt Model Sedan Tip 1.8 Hybrid Dream Donanım Tipi e-CVT Şanzıman Tipi e-CVT Beygir Gücü 140 Kasa Tipi Sedan Yakıt Tipi Elektrik/Benzin Motor Tipi HEV (Tam Hibrit) Model Yılı 2025 Nisan Fiyatı 2.012.500 Mayıs Fiyatı 2.164.000 Fiyat Farkı 151.500 Yüzde Fark 7% TOYOTA COROLLA SEDAN Alan Adı Değer MARKA TOYOTA MODEL Corolla ALT MODEL Sedan TIP 1.5 Flame X-Pack DONANIM TİPİ Multidrive S BEYGİR GÜCÜ 125 KASA TİPİ Sedan YAKIT TİPİ Benzin MOTOR TİPİ BENZIN MODEL YILI 2025 NİSAN FİYAT 1.799.500 MAYIS FİYAT 1.933.000 FİYAT FARKI 133.500 YÜZDE FARKI 7%

1 1.5 Flame X-Pack Multidrive 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: Nisan ayında 1.799.500 TL olan fiyatı, Mayıs ayında 1.933.000 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki fiyat artışı 133.500 TL olarak gerçekleşti.

2 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.8 Hybrid Dream e-CVT: Nisan ayında 2.012.500 TL olan fiyatı, Mayıs ayında 2.164.000 TL'ye çıktı. Bu modelde ise 151.500 TL'lik bir fiyat artışı söz konusu.

3 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.8 Hybrid Flame e-CVT: Nisan ayında 1.925.500 TL olan fiyatı, Mayıs ayında 2.075.000 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki fiyat artışı ise 149.500 TL olarak belirlendi.

4 Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion X-Pack modelinin Nisan fiyatı 2.395.500 TL iken, yeni fiyatı 2.559.000 TL oldu. Fiyat farkı 163.500 TL.

5 Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame X-Pack Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame X-Pack modelinin Nisan fiyatı 1.999.000 TL iken, yeni fiyatı 2.135.000 TL oldu. Fiyat farkı 136.000 TL.