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Toyota, daralan pazara ragmen satış artırdığını söylüyor

Toyota, 2025'in ilk çeyreğinde Avrupa'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydederek 321 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

03 Mayıs 2025 | 06:20
Toyota, daralan pazara ragmen satış artırdığını söylüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın 2025'in ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçları açıklandı. Buna göre, Avrupa otomotiv pazarında yaklaşık yüzde 2 daralma yaşanan Ocak-Mart 2025 döneminde Toyota, gösterdiği performansla bölgede en çok tercih edilen ikinci marka konumunu korudu.

Şirket açıklamasında "Toyota Avrupa'nın tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan çoklu mobilite stratejisi, satışların yüzde 78'ini oluşturan elektrifikasyonlu modellerle başarılı sonuçlar verdi. Tam elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarken, şarj edilebilir hibrit satışlarında yüzde 155 artış kaydedildi" diyor.

İlk üç ayda şirketin en çok tercih edilen modelleri 49 bin adetle 'Yaris Cross', 45 bin adetle 'Yaris', 41 bin 175 adetle 'Corolla' ürün gamı ve 41 bin 830 adetle 'Toyota C-HR' oldu.

TOYOTA TÜRKİYE

Toyota Türkiye ise ilk üç ayda 23 bin 135 adetlik toplam satışa ulaştı. Nisanda gerçekleştirdiği tanıtımla birlikte 'Toyota Professional' hafif ticari araç ailesine yeni modeller katan şirket, mayıstan itibaren 'PROACE MAX' modelinin yanı sıra 'Hilux GR SPORT'u da müşterileriyle buluşturacak. Şirket İlk üç ayda 13 bin 298 adet tam hibrit satışı gerçekleştirmiş. AA

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2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
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