Şubat ayının gelmesiyle birlikte otomobil firmaları da yeni fiyatlarını duyuruyor. Peki, Toyota’da Şubat ayında fiyatlar nasıl? Ocak ayındaki listede 404 bin TL’den başlayan Toyota Corolla’ların bu kez 381 bin 900 liradan başladığı görülüyor. Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyatları ise Ocak ayının üstünde. İşte Toyota’da 2021 ve 2022 modeller için Şubat 2022 fiyat listesi:

Yeni Corolla Fiyatları 1.5 Vision 381.900

1.5 Vision Multidrive S 398.400

1.5 Dream 438.350

1.5 Dream Multidrive S 455.850

1.5 Flame Multidrive S 484.850

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 511.850

1.5 Passion X-Pack Multidrive S 553.850 Yeni Corolla Hybrid Fiyatları Hybrid Dream e-CVT 689.700 TL – 529.550 TL (Tavsiye Edilen 2022 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları)

Hybrid Flame e-CVT 703.100 TL – 539.850 TL

Hybrid Flame X-Pack e-CVT 726.600 TL-557.850 TL

Hybrid Passion X-Pack e-CVT 781.400 TL- 599.850 TL Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyatları Hybrid 4×2 Flame e-CVT 842.400 TL (Tavsiye Edilen 2022 MY

Fiyatları – 607.350 TL Tavsiye Edilen 2022 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları

Hybrid 4×2 Passion e-CVT 919.200 TL – 662.700 TL

Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) 930.600 TL – 670.900 TL

Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT 979.400 TL- 706.000 TL

Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*) 990.900 TL – 714.300 TL

Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) 1.006.300 TL – 725.400 TL Yeni Corolla Hatchback Fiyatları Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları (TL)

1.2 Turbo Dream Multidrive S 540.700

1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S 567.950

1.2 Turbo Flame Multidrive S 573.800

1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S 617.000 Yeni Corolla Hatchback Hybrid Fiyatları Hybrid Dream e-CVT 807.800 TL – 620.150 TL (Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları TL)

Hybrid Dream X-Pack e-CVT 849.200 TL- 651.850 TL

Hybrid Flame e-CVT 840.600 TL- 645.250 TL

Hybrid Flame X-Pack e-CVT 875.500 TL – 672.000 TL

Hybrid Passion X-Pack e-CVT 942.900 TL – 723.700 TL 1.0 Vision 330.400

1.5 Dream Multidrive S 457.150 TL – 441.350 (Tavsiye Edilen Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2021 MY Fiyatları* (TL)

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 485.350 TL-468.600 TL

1.5 Flame Multidrive S 493.150 TL – 475.650 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 512.950 TL -494.950 TL Yaris Hybrid fiyatları 1.5 Hybrid Dream e-CVT 579.250 TL – 559.250 Tavsiye Edilen Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2021 MY Fiyatları

1.5 Hybrid Flame e-CVT 605.150 TL – 584.200 TL Yeni RAV4 Hybrid Fiyatları Hybrid 4×4 Flame e-CVT 1.489.700 TL 1.165.250 TL (Tavsiye Edilen 2021 MY ÖTV Teşvikli Liste Fiyatları) Yeni Camry Hybrid Tavsiye Edilen 2021 MY Fiyatları* 2.5 Hybrid Passion e-CVT 1.767.650 TL