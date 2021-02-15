Toyota “Servis Günleri” kampanyası başlattığını duyurdu. Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, Toyota sahiplerinin araçlarının bakımlarını indirimli olarak yaptırması için bugün başlatılan İlkbahara Hazırlık Servis Kampanyası, 31 Mart’a kadar sürecek.

Toyota plazalardaki kampanyada tüm Toyota modellerine ücretsiz check-up yapılırken, fren balata ve diskleri, silecekler, amortisörler ile debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak sunulacak.

Kampanya kapsamında, 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresinde yüzde 20 indirim sağlanırken, tüm bakım işçiliklerde de yüzde 30’luk indirim yer alacak.

Toyota sahipleri, indirim ve avantajlardan yararlanmak için servis randevularını online olarak da alabilecek.