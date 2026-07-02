Toyota temmuz kampanyasını duyurdu

Araç ayrıca Toyota Garanti ON programına dahil oluyor. Yetkili servislerde periyodik bakımları yapılan araçlar, 10 yıl veya 160 bin kilometreye kadar ücretsiz garanti kapsamından yararlanabiliyor.

Temmuz kampanyası kapsamında tüzel müşteriler, Toyota C-HR Hybrid modelini 10 bin TL peşinat avantajıyla satın alabiliyor.