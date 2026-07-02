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Toyota temmuz kampanyasını duyurdu

Toyota, temmuz ayına özel kampanyalarını duyurdu. Corolla, Toyota C-HR Hybrid, Yaris Hybrid ve Proace ailesinde peşinat, finansman ve 10 yıla kadar garanti imkanları sunuluyor.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
Toyota temmuz kampanyasını duyurdu

Toyota, temmuz ayında yeni araç almayı planlayanlar için stoklarla sınırlı kampanyalarını açıkladı. Kampanya kapsamında Türkiye'de üretilen Corolla Sedan Benzinli ve Toyota C-HR Hybrid modellerinde ÖTV muafiyeti avantajı sunuluyor. Şirket ayrıca tüzel müşterilere 10 bin TL peşinat desteği verirken, bireysel müşteriler için de farklı finansman seçenekleri hazırladı.

1 Corolla ve C-HR öne çıkıyor

Corolla ve C-HR öne çıkıyor

Toyota'nın en çok tercih edilen modellerinden Corolla, benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle satışta yer alıyor. Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonu, 1 milyon 790 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

 

Toyota C-HR Hybrid ise temmuz ayına özel 2 milyon 250 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Model, beşinci nesil hibrit sistemi, coupe SUV tasarımı ve geniş donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor.

 

3 10 yıla kadar ücretsiz garanti

10 yıla kadar ücretsiz garanti

Toyota C-HR Hybrid, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı. Modelde Toyota Safety Sense sürüş destek sistemleri de yer alıyor.

 

Araç ayrıca Toyota Garanti ON programına dahil oluyor. Yetkili servislerde periyodik bakımları yapılan araçlar, 10 yıl veya 160 bin kilometreye kadar ücretsiz garanti kapsamından yararlanabiliyor.

Temmuz kampanyası kapsamında tüzel müşteriler, Toyota C-HR Hybrid modelini 10 bin TL peşinat avantajıyla satın alabiliyor.

5 Yaris Hybrid için de kampanya var

Yaris Hybrid için de kampanya var

Toyota'nın hibrit modellerinden Yaris Hybrid, 1 milyon 995 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor. Kampanya kapsamında tüzel müşterilere 10 bin TL peşinat desteği sunulurken, bireysel müşteriler için de finansman seçenekleri sağlanıyor.

 

6 Hafif ticari araçlarda peşinat desteği

Hafif ticari araçlarda peşinat desteği

Toyota, Proace City, Proace City Cargo, Proace Cargo, Proace Verso ve Proace Max modellerini kapsayan hafif ticari araç kampanyasını da temmuz ayında sürdürüyor.

Bireysel ve tüzel müşteriler, Proace Verso dışında kalan Proace ailesi modellerini 10 bin TL peşinatla satın alabiliyor. Proace Verso modelindeki 10 bin TL peşinat kampanyası ise sadece tüzel müşterileri kapsıyor.

Şirket ayrıca farklı vade seçenekleriyle finansman desteği sunarak kullanıcıların ödeme planlarını ihtiyaçlarına göre oluşturmasına imkan tanıyor.

7 Garanti desteği tüm uygun araçlarda devam ediyor

Garanti desteği tüm uygun araçlarda devam ediyor

Toyota, Garanti ON programını temmuz ayında da sürdürüyor. Yetkili servislerde düzenli bakım yaptırılan uygun Toyota modelleri, 10 yıl veya 160 bin kilometreye kadar ücretsiz garanti kapsamından yararlanabiliyor.
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