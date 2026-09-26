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Yatırım araçlarında haftanın tablosu: Hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi?

Yatırım araçlarının haftalık performansında borsa, altın ve avro gerilerken dolar yükseldi. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,90, gram altın yüzde 1,61 ve avro/TL yüzde 0,18 değer kaybetti. Dolar/TL ise yüzde 0,38 değer kazandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yatırım araçlarında haftanın tablosu: Hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi?

BIST 100 endeksi, en düşük 12.840,20 puanı ve en yüksek 13.370,03 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 12.899,35 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,61 azalışla 6 bin 716 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,33 düşüşle 43 bin 860 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 174 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,42 azalışla 11 bin 15 liraya geriledi.

Yatırım fonları değer kaybetti

Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 artışla 48,9660 liraya çıkarken, avro yüzde 0,18 azalışla 55,8560 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,36, emeklilik fonları yüzde 0,33 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,66 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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