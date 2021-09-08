Toyota Motor 2030 yılına kadar elektrikli ve hibrit araçların bataryalarının geliştirilmesi için 1,5 trilyon yen (13,7 milyar dolar) harcayacak.

Otomobil üreticisinden yapılan açıklamaya göre Japon firma, karbonsuz ve düşük emisyon teknolojilerine yönelik yatırımlarına hız verecek.

Buna göre Toyota 2030’a kadar elektrikli ve hibrit araçların bataryalarının geliştirilmesi ve tedarikine 1,5 trilyon yen (13,7 milyar dolar) ayıracak.

Toyota Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO) Maeda Masaşiko, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, yatırım kapsamında araç başı batarya maliyetlerinin düşürülmesi hedefini anlattı.