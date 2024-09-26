Şirketten yapılan açıklamaya göre Volkswagen’in emisyonsuz döneme geçiş sürecinin en önemli modellerinden biri olan ID.Buzz, T1’in DNA'sını günümüze taşıyor. ID.Buzz’ın Pro ve Cargo olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. İşte açıklamanın detayları ve ID.Buzz satış fiyatı:

1 ID AİLESİNİN İLK MODELİ ID.Buzz’ın, Volkswagen ID ailesinin Türkiye’de satışa sunulan ilk modeli olduğunu belirten Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, “ID.Buzz, Volkswagen Grubu’nun tamamen elektrikli araç platformunda (MEB-modüler elektrikli araç platformu) üretiliyor. İçten yanmalı araç platformundan dönüşüm yapılmış bir araç değil, bu bakımdan müşteri beklentilerini tamamen karşılayacağını düşünüyoruz. Volkswagen Ticari Araç olarak bu ürünün hem müşteri portföyümüze hem de satışlarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu yıl için kotalarımız sınırlı da olsa, 2025 yılında pazara sunmayı planladığımız diğer ID.Buzz modelleriyle birlikte, satışlarımızın içinde elektrikli araç satışlarının yüzde 10 pay almasını hedefliyoruz" diye konuştu.

2 T1'DEN İLHAM ALIYOR ID.Buzz, Volkswagen Ticari Araç’ın 1950’lerde pazara sunduğu ikonik modeli T1, yani Bulli’den ilham alıyor. ID.Buzz model serisine özgü bir başka tasarım unsuru ise gülümseyen bir yüzü andıran ikonik ön kısmı. ID.Buzz tıpkı orijinal Bulli’de olduğu gibi arkadan itiş özelliğine sahip.

3 MEB PLATFORMUNDA GELİŞTİRİLİYOR Açıklamaya göre aracın iç mekanında, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, aynı zamanda araçta gerçek deri kullanılmıyor. ID.Buzz Volkswagen Ticari Araç tarafından Hannover'de, Volkswagen Grubu'nun Modüler Elektrikli Araç (MEB) platformunda geliştiriliyor.

4 İÇ MEKAN VE EKRAN Açıklamaya göre Head-up display (HUD), sürücü destek veya bilgi-eğlence sistemi özelliklerinden kişiselleştirilebiliyor. Ekran, bilgi ve eğlence sistemi içindeki araç ayarlarından açılabiliyor veya kapatılabiliyor, oturma pozisyonuna göre konumu ayarlanabiliyor. Olumsuz hava koşullarında ön cama yansıyan bilgilerin daha iyi görülebilmesi için renk değiştirilebiliyor. Modeldeki elektrokromatik panoramik “Smart Glass” akıllı cam tavan ise katmanlı cam yapısı ve değiştirilebilir sıvı kristal film özelliği sayesinde şeffaf veya opak hale getirilebiliyor. Cam tavan, tavan kaplamasındaki kontrol tuşları üzerinden veya bilgi-eğlence sistemi aracılığıyla opak/şeffaf olarak ayarlanabiliyor.

5 SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ ID.Buzz’da yarı otonom sürüş asistanı "Travel Assist" gibi birbirine bağlı teknolojiler opsiyonel olarak sunuluyor. Açıklamaya göre Travel Assist, öndeki araçla güvenli sürüş mesafesini korurken aracı kolayca şeritte tutmayı sağlıyor. Standart olarak sunulan diğer sürücü destek sistemleri arasında; Front Assist - ön bölge asistanı - ve Lane Assist - şerit takip asistanı ve acil durum asistanı "Emergency Assist" yer alıyor. Açıklamaya göre adaptif hız sabitleyici "ACC", follow-to-stop fonksiyonu, hız limitleme, kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı "Side Assist" ve arka trafik uyarı sistemi "Rear Traffic Alert" ID.Buzz Pro’da standart olarak sunuluyor.

6 BATARYA Markanın açıklamasına göre ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo modellerinde toplam 84 kWh (net: 79 kWh) enerji sağlayan yüksek voltajlı lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya, arka aksa entegre edilmiş olan 210 kW'lık elektrik motorunu besliyor. Paylaşılan bilgilere göre ID.Buzz’ın menzili 460 km'ye kadar çıkıyor. Maksimum hız, elektronik olarak 160 km/s ile sınırlandırılmış. Aracın 0’dan 100 km hızlanması ise, Pro modelinde 7.6 saniye, Cargo modelinde ise 10.2 saniye olarak gerçekleşiyor. Aracın elektrikli motoru 560 Nm'lik maksimum tork üretiyor. Açıklamada "Lityum iyon batarya, 11 kW alternatif akımla (AC) şarj edilebildiği gibi, bir CCS konektörü aracılığıyla DC hızlı şarj istasyonunda 185 kW'a kadar artan bir güçte şarj edilebiliyor. Bu şekilde şarj edildiğinde, bataryanın şarj seviyesi yaklaşık 26 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e yükseliyor" deniliyor.

7 İÇ MEKAN 5 kişilik ID.Buzz Pro’da ikinci koltuk sırası yatırıldığında yük kapasitesi 2.205 litreye kadar çıkabiliyor. ID.Buzz Cargo ise, müşterinin tercihine göre önde şoför yanında tekli veya ikili koltuk seçeneği ile sunuluyor. Aynı zamanda 3,9 m3'lük kargo alanını ayıran sabit bir camlı bölme de bulunuyor. ID.Buzz Cargo’da arka kanatlı kapı ve yukarı açılır kapılar tüketicilere seçenek olarak sunulurken, yolcu tarafında da sürgülü bir kapı bulunuyor.