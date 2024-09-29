Jeep Renegade e-Hybrid MY24 nasıl bir araç? İncelemede

Renegade e-Hybrid MY24 Limited Summit Pack e-Hybrid nasıl bir araç? Murat Öksüz'ün yorumları şöyle:

1 BİR DÖNEM CİP DENİYORDU Yıl 1943. Amerikan ordusuna askeri SUV araçlar üretmek için kuruldu bu marka. Jeep. Aslında adını da kendi sınıfına veren bir ikon oldu. Bugünün SUV modellerine ülkemizde geçmiş yıllarda halk arasında cip deniyordu. Bugün artık o kavramın yok yavaş yavaş yok olduğunu duyabiliyoruz. Artık herkesin dilinde ingilizcesi Sport Utility Vehicle’in kısaltması olan SUV dönüyor. Türkçesi ise Spor Amaçlı Arazi Aracı. İşte bu anlattığımız tabire model olarak uygun olanlardan bir tanesi Jeep markasının yeni jenerasyon Renegade modeli yanımızda. Tam adı ise Renegade e-Hybrid MY24 Limited Summit Pack e-Hybrid

2 DIŞ TASARIM SUV ilk baktığınız anda askeri bir araç gibi duruyor. Keskin hatlarla birleşen kare ve biçimli şekilleri, yuvarlak LED ışıklı 7’li ön ızgara, ve trapezoidal yani yamuk davlumbaz gibi öğeler, Jeep’in öne çıkan bu ikonik tarzını yansıtmasında yardımcı oluyor. 7’li ön ızgaranın hemen üstünde Jeep logosunu görüyoruz. Ön kaput ise 3 bölmeye ayrılmış. Bakın ortadaki bölme yükseltilmiş ve sürüşte yüksek oturma pozisyonunda otomobilin ön tarafını buradan bence daha rahat düzleyebiliyorsunuz. Yan profilden arka giden kas çizgileri arkadaki kare led stop lambaları ile birleşiyor. Bagajı açtığımızda bizi 351 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Arka koltuklar yatırıldığında bu alan 1300 litrelere kadar çıkıyor. SUV’nin boş ağırlığı 1420 kg. Uzunluğu 4236 mm, genişliği 1805 mm, yüksekliği ise 1667 mm. Üst tarafta ise panoramik açılabilir çift bölmeli bir cam tavan var. Bu özellikle aslında sürücü için olmasada yolcular için daha özgür ve ferah bir biçimde yolculuk edilmesini sağlıyor.

3 LİMİTED DONANIM SEVİYESİ Şu anda yanımızda olan Limited donanım seviyesinde, 17 inç alaşım jantlar, Full LED Ön - Arka Farlar, LED Ön Sis Farları, Gündüz Led Farları ve Otomatik Uzun Farlar ile Ön Çarpışma Uyarı Sistemi yer alıyor. Bunlara ek olarak Summit donanım seviyesinde ise 18 inç alaşım jantlar, sunroof ve siyah tavan sunuluyor. Renegade Summit’in kabin içinde ısıtmalı deri ön koltuklar, 8 yöne ayarlanabilen elektrikli sürücü koltuğu ve ısıtmalı deri direksiyon yer alıyor.

4 İÇ TASARIM İç tasarıma baktığımızda ise Limited ve Summit donanım paketleriyle listelenen Renegade, iki donanım seviyesinde de 10.1 inç yeni dokunmatik multimedya ekranı ve 10.25 inç dijital gösterge paneline sahip. Kullanıcısına daha zengin bir multimedya ve teknoloji deneyimi sunan Renegade e-Hybrid, araçla ilgili tüm verilerin yeni dijital ekranda kolayca görülmesini sağlıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özellikleriyle kullanıcılar akıllı telefonlarına da kolay ve hızlı bir şekilde eşleştirebiliyor. Renegade e-Hybrid’in kabin içinde A+C tipi USB girişleri de ihmal edilmemiş. Renegade e-Hybrid’in yeni direksiyonu, araca şık bir görüş ve fonksiyonellik katarken, yeni Dijital Geri Görüş Kamerası da sürüşü ve park etmeyi daha güvenli ve kolay hale getiriyor.

5 GÜÇ Renegade e-Hybrid’in bileşik motoru 130 bg güç ve 240 Nm tork üretiyor, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 Kw yani 20 beygirlik ve 55 Nm'lik elektromotor ikilisi uyumlu bir şekilde çalışıyor. e-Hybrid motor, sürüş koşullarına göre tam elektrikli olurken, hibrit ve içten yanmalı motorlar arasında otomatik olarak geçiş yaparak en verimli sürüşün elde edilmesini sağlıyor. Biz bu e-Hybrid üniteyi kalkış sırasında, düşük hızlarda, seyir halindeyken ve park manevraları sırasında yalnızca elektrik gücünü kullanırken yakaladık.Frenleme ve yavaşlama esnasında enerji kazanımı ile bataryayı şarj edebiliyor.