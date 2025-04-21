Türkiye hafif ticari pazarına geri döndü: Fiyatı ve özellikleri

Yeni Townstar, benzinli ve elektrikli panelvan versiyonunun yanı sıra elektrikli kombi versiyonu ile hafif ticari araç pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre modelle ilgili paylaşılan bilgiler şöyle:



1 'TİCARİ ARAÇ KULLANICILARINA HİTAP EDECEK' Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem, “Nissan markası olarak ticari araç segmentine iddialı bir şekilde giriyoruz. Panelvan gövde tipinde benzinli ve elektrikli, kombi gövde tipinde ise sadece elektrikli olmak üzere 3 farklı versiyonu ile tüm ticari araç kullanıcılarına hitap edecek olan yeni Nissan Townstar, ergonomik tasarımı ve benzersiz teknolojileri ile müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak Türkiye’de önemli bir oyuncu olacak" dedi.

2 İki farklı güç aktarma versiyonu Açıklamaya göre yeni Nissan Townstar, van ve kombi (binek) versiyonlarında iki farklı güç aktarma sistemi çözümü vadediyor. Nissan Townstar’ın, 130 HP ve 240 Nm tork üreten 1.3 litrelik benzinli motor seçeneği mevcut. Öte yandan, tamamen elektrikli yeni Townstar ise, van ve kombi versiyonlarda 45kWh bataryaya sahip. Açıklamaya göre Townstar’ın elektrikli kombi versiyonu 245 Nm tork ve şehir içinde 382 km’ye kadar menzil sunuyor.

3 ÖZELLİKLER Nissan, Townstar'da 20'den fazla teknolojik özelliği bir arada sunacağını söylüyor. Akıllı Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Şerit Takip Asistanı, Yaya ve Bisikletli Algılama özellikli Akıllı Acil Frenleme, Otomatik Park Asistanı ve Adaptif Hız Sabitleyici, Akıllı Çevre Görüş Sistemi gibi özellikler mevcut.

4 DEPOLAMA Açıklamaya göre Nissan Townstar'ın kombi versiyonu, beş kişilik yolcu kapasitesi ile 775 litreye kadar akıllı depolama seçeneklerine sahip.

İki farklı şasi seçeneği ile sunulacak olan van versiyonu, L1 kısa şasi versiyonunda 3.3m³-3.9m³ kargo kapasitesi sunuyor. L2 uzun şasi versiyonu 4,4 m³-4,9 m³ kargo kapasitesine ahip. Nissan Townstar Van L2, 4910 mm'lik artırılmış uzunluğa sahip.

6 NİSSAN TOWNSTAR FİYAT LİSTESİ Markanın açıklamasına göre fiyat listesi şöyle: