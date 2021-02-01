Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ (Karsan), Adastec iş birliğinde geliştirilen yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs “Otonom Atak Electric”in bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte tanıtıldığını duyurdu. Karsan’dan yapılan açıklamada, “52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve 300 kilometrelik (km) menzili ile Otonom Atak Electric’in otonom araç pazarının bir oyuncusu olması düşünülmektedir” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs tanıtımına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtımın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “(Sürücüsüz elektrikli otobüs üreten firmalar) Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar.” dedi.

Öte yandan Twitter hesabından elektrikli otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki test sürüşünü gerçekleştirdikleri esnada çekilen görüntüleri paylaşan Erdoğan, “Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz.” ifadesini kullandı.

Karsan’dan açıklama

Karsan’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, toplu taşımacılıkta değişimleri takip ederek ihtiyaçlara cevap verme gayreti doğrultusunda Adastec iş birliğinde geliştirilen ve Karsan’ın kendi markasıyla pazara sunulacak olan, yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric’in bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte tanıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Karsan ve Adastec’in ortak çalışmaları ile geliştirilen Seviye 4 Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric üzerinde geliştirildi. Sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve 300 kilometrelik (km) menzili ile Otonom Atak Electric’in otonom araç pazarının bir oyuncusu olması düşünülmektedir.”