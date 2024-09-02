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Volkswagen'den ses getirecek Almanya kararı: 87 yıllık tarihinde ilk olacak

Alman otomobil devi Volkswagen, maliyetleri düşürmek için ülkedeki fabrikalarını kapatmayı değerlendiriyor.

02 Eylül 2024 | 17:54
Son Güncellenme: 02 Eylül 2024 | 17:55
Volkswagen'den ses getirecek Almanya kararı: 87 yıllık tarihinde ilk olacak

Volkswagen, 87 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı düşünüyor. 

1937'de kurulan şirket bugün yaptığı açıklamada, birkaç milyar euro tasarruf etmenin yollarını ararken Almanya'da benzeri görülmemiş fabrika kapatmalarını artık göz ardı edemeyeceğini söyledi.

Volkswagen ayrıca 1994 yılından bu yana yürürlükte olan ve 2029 yılına kadar işten çıkarmaları önleyen iş güvencesi programını sona erdirmek zorunda hissettiğini söyledi ve tüm önlemlerin işçi konseyi ile görüşüleceğini ekledi.

VW İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume, "Ekonomik ortam daha da sertleşti ve yeni oyuncular Avrupa'ya girmeye başladı. Bir iş yeri olarak Almanya rekabet gücü açısından daha da gerilere düşüyor.” dedi. 

VW marka CEO'su Thomas Schafer da yaptığı açıklamada, “Durum son derece gergin ve basit maliyet düşürücü önlemlerle çözülemez. Bu nedenle, markayı sürdürülebilir bir şekilde yeniden yapılandırma olanaklarını araştırmak için çalışan temsilcileriyle mümkün olan en kısa sürede görüşmelere başlamak istiyoruz” dedi. 

Volkswagen hisseleri Pazartesi öğleden sonra %2,4 arttı. 

 

 

 

 

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