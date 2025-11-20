Volvo'dan tedarik zinciri riskini sınırlayacak hamle geldi

Volvo, bazı modellerindeki sensörler akıllı telefon kameralarını bozsa bile, otonom sürüş için lidar teknolojisinin sektördeki sadık destekçilerinden biri oldu. Ancak otomobil üreticisi, bir süredir teknoloji tedarikçisi Luminar ile anlaşmazlık içindeydi ve bu durum, yakın zamanda lidarı, daha önce standart donanım olarak sunduğu ES90 ve EX90 modellerinde opsiyonel hale getirmesine yol açtı.

Volvo'nun The Drive Online'a yaptığı açıklamaya göre; Volvo'nun 2026 yılından itibaren lidar teknolojisinin ürün gamından tamamen kaldırılacağını doğrulamasıyla , lidar teknolojisinin herhangi bir donanım olarak sunulmayacağını öğrendik.

Volvo Cars USA sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, "Volvo Cars, EX90 ve ES90 araçlarından lidar sensörünü çıkarmaya ve tedarikçi Luminar ile ilişkisini sonlandırmaya karar verdi. Volvo Cars, bu kararı şirketin tedarik zinciri risklerine maruz kalma riskini sınırlamak için aldı ve bu karar, Luminar'ın Volvo Cars'a karşı sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirememesinin doğrudan bir sonucudur. Müşteri talebini karşılamak, Volvo EX90 ve ES90 otomobillerini daha fazla müşteriye sunabilmek ve şirketin tedarik zinciri risklerine maruz kalma riskini sınırlamak için Volvo Cars, daha önce 2026 yılından itibaren bu araçlarda lidar'ı isteğe bağlı hale getirme kararı almıştı. Luminar ile yapılan anlaşmanın feshedilmesi, lidar'ın 2026 model yılından itibaren hiçbir EX90 veya ES90 otomobilinde sunulmayacağı anlamına geliyor." dedi.



Luminar ile iş ilişkisini sonlandırdı

Bu, Volvo'nun Luminar ile ilişkisini, tedarikçinin otomobil üreticisine olan taahhütlerini yerine getirmediği iddiası nedeniyle sonlandırdığı anlamına geliyor. Luminar'ın son dönemde yaşadığı nakit sıkıntısı, iş gücünde önemli bir azalma ve şirketin yönetim kurulu tarafından daha önce başlatılan bir etik soruşturmasını da içeren büyük bir yönetici değişikliği göz önüne alındığında, Volvo'nun Orlando merkezli firmaya olan güvenini kaybetmesi pek de şaşırtıcı değil.