Bu markette para geçmiyor

Aile ekonomisine destek olmayı hedefleyen çalışmalara yenilerini eklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Sıfır Atık Marketi'nin ardından Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'nda ilçede hizmete sunacaklarını belirterek, "Aile ekonomisine katkılar sunacak bir projeyi daha uygulamaya alıyoruz. Canik Mobil Sıfır Atık Aracımızla hem doğru atık yönetimi konusunda bilinç oluşturacak, hem de aile ekonomisine destek olacağız. Belirli program dâhiline mahallelerimizde sürekli hareket halinde olacak olan aracımız, vatandaşlarımızdan geri dönüştürülebilir atıkları alarak tasnifleyecek.

Canik Mobil Sıfır Atık Aracımızda kayıt işlemlerinin ardından vatandaşlarımıza alışveriş kartı tanımlayacağız. Vatandaşlarımız, geri dönüştürülebilir atıklarla karta puan yüklemesi yapabilecek. Atık türü ve kilo bazlı puan sistemiyle kartına puanları toplayan hemşehrilerimiz, biriktirdikleri puanlar ile Canik Sıfır Atık Marketimizden ve belirli marketlerden alışveriş işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sıfır atık, geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sunacağımız bu projemizle, aile ekonomisine destek olacağız" şeklinde konuştu.