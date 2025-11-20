ARA
  • ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na ilişkin önemli açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, DUS’un yılda bir kez yapılmasına yönelik kararın 2025 ikinci dönem sınavından sonra alındığından dolayı adayların mağduriyet yaşamaması için 2026 yılında istisnai olarak iki kez uygulanacağını açıkladı.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (DUS), mağduriyetleri önlemek için 2026'ya mahsus olmak üzere iki defa yapılması, 2027'den itibaren de tek sınav olarak devam edilmesinin planlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Ersoy, DUS uygulama tarihlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda revize edildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yılda bir defa yapılacağı ilan edilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) uygulama tarihleri Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda revize edilmiştir.

DUS’un yılda bir defa yapılma kararı 2025 yılı ikinci dönem DUS’tan sonra alındığı için herhangi bir mağduriyete sebep olmaması amacıyla DUS uygulamasının 2026'ya mahsus istisnai olarak iki defa yapılması, 2027 yılından itibaren de tek sınav olarak devam edilmesi planlanmıştır."

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine kurumun resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

