Yeni Audi Q3 tanıtıldı: Sürpriz yenilikler ve eylül ayında satış

Daha güçlü 2.0 litrelik benzinli motor ise 261 beygir ve 400 Nm tork sağlıyor ve Quattro dört çeker sistemle sunuluyor. Dizel tarafında ise 148 beygir ve 360 Nm tork üreten 2.0 TDI, önden çekişli versiyon olarak sunulacak. Şanzıman yine yedi ileri S Tronic otomatik. Ancak dizel motorla dört çeker kombinasyonu şu an için mevcut değil.