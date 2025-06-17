Yeni Audi Q3 tanıtıldı: Sürpriz yenilikler ve eylül ayında satış

Yeni nesil Audi Q3'ün dış tasarımında en dikkat çekici detay, bölünmüş farlar. Kaslı kaputun ucunda agresif bir görünüm sunan ince gündüz LED'leri bulunurken, matrix LED farlar tampon kenarlarında koyu tonlu camların arkasına gizlenmiş ve parlak siyah çerçeveyle çevrelenmiş. Audi, her bir farda tam 25.600 mikro-LED bulunduğunu belirtiyor.
Arka kısımda ise Audi, alt kısımda ince bir LED ışık şeridi ile üstte OLED teknolojili stop lambalarını ayrı ayrı konumlandırmış. Sürücüler, stop lambaları için altı farklı grafik arasından seçim yaparak ışıkların görünümünü kişiselleştirebiliyor. Öndeki matrix LED farlarla uyumlu bir görünüme sahip stopların arasında ise aydınlatılmış Audi logosu dikkat çekiyor.
Yan profilde yeni Q3, neredeyse Q5 ile karıştırılabilecek kadar benzer bir tasarıma sahip. Audi'ye göre çamurluklarda orijinal Quattro'dan ilham alan tasarım detayları bulunuyor. Üst donanımlar 20 inç jantlarla gelirken, baz model 17 inç jant kullanıyor. Lastik genişliği 215’ten 235 milimetreye çıkmış ve hava sürtünme katsayısı 0.32’den 0.30’a düşürülmüş, bu da daha iyi aerodinamik performans anlamına geliyor.
Daha Sessiz ve Ergonomik İç Mekan Vadediyor
Yeni nesil Audi'lerde alıştığımız dijital kokpit bu modelde de mevcut. Ancak üçüncü bir ekran olarak sunulan yan yolcu ekranı bu modelde yer almıyor. Sürücüye 11.9 inç dijital gösterge paneli sunulurken, ortada Android Automotive işletim sistemli 12.8 inç dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekranların kalın siyah çerçeveleri ise tasarım açısından dikkat çeken bir tercih.
Kompakt segmentte bir ilk olarak, yeni Q3'te ön yan camlarda akustik cam kullanılmış. Bu, iç mekanda daha sessiz bir sürüş deneyimi vadediyor. Audi, önceki modellerde iç mekan kalitesinde düşüş yaşandığını kabul ederek, gelecek araçlarda kaliteyi artırma sözü veriyor.
Vites seçici, klasik orta konsoldan direksiyonun hemen arkasına taşınmış. Sağ tarafta küçük bir kol olarak yer alan vites, ön koltuklar arasındaki alanı genişletmiş. Artık bu alanda iki büyük bardaklık, soğutmalı kablosuz şarj alanı ve çift USB portu yer alıyor. Bu tasarım değişikliği için sol kolda silecek, far ve sinyal fonksiyonlarını birleştiren çok işlevli bir kol geliştirilmiş.
Pratiklik konusunda yeni Q3, arka koltuklar normal konumdayken 488 litre bagaj hacmi sunuyor. Koltuklar tamamen ileri alınıp dik konuma getirildiğinde hacim 575 litreye çıkarken, koltuklar yatırıldığında ise 1.386 litreye kadar depolama alanı açılabiliyor.
Çeşitli Motor Seçenekleri: Hafif Hibrit, Benzinli, Dizel ve Şarj Edilebilir Hibrit
Yeni Audi Q3'ün giriş seviyesinde 1.5 litrelik turbo benzinli motor bulunuyor. Bu motor gerektiğinde iki silindiri kapatarak yakıt tasarrufu sağlıyor. 148 beygir ve 250 Nm tork üreten bu hafif hibrit sistem, önden çekişle ve yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla geliyor.
Daha güçlü 2.0 litrelik benzinli motor ise 261 beygir ve 400 Nm tork sağlıyor ve Quattro dört çeker sistemle sunuluyor. Dizel tarafında ise 148 beygir ve 360 Nm tork üreten 2.0 TDI, önden çekişli versiyon olarak sunulacak. Şanzıman yine yedi ileri S Tronic otomatik. Ancak dizel motorla dört çeker kombinasyonu şu an için mevcut değil.
En dikkat çekici seçenek ise önden çekişli şarj edilebilir hibrit versiyonu. 1.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motoru kombinasyonu toplam 268 beygir ve 400 Nm tork üretiyor. Bataryanın net kapasitesi 19.7 kWsa ve WLTP döngüsünde 120 kilometre elektrikli menzil sunuyor.
Batarya boşaldığında DC hızlı şarj ile yüzde 10'dan yüzde 80 doluma 30 dakikadan kısa sürede ulaşılabiliyor. Hibrit model, benzinli ve dizel versiyonlardan farklı olarak 6 ileri otomatik şanzımanla donatılmış.
Yeni Audi Q3, Avrupa'da Eylül ayında satışa sunulacak. Almanya'da 1.5 litrelik benzinli modelin başlangıç fiyatı 44.600 euro, şarj edilebilir hibrit ise 49.300 eurodan başlayacak.