Yeni nesil Citroen Berlingo: Büyük bagaj ve sadelik

Citroen CEO'su Xavier Chardon, Berlingo ve ELO modellerini iki farklı araç türü olarak gördüklerini söylüyor. Geçmişte bir yanda Berlingo, diğer yanda ise Picasso ailesi vardı. Berlingo sadelik sunuyor ve insanların çok daha büyük bir bagaja ihtiyacı var. Bu yüzden şirket, gelecekteki model listesinde iki farklı araç tipine de yer kalacağına inanyor. Çünkü bu araçlardan biri, markanın zaten ihtiyaç duyduğu bir minibüs kökeninden geliyor.