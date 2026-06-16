Yeni nesil Citroen Berlingo: Büyük bagaj ve sadelik

Ana şirket Stellantis, binek otomobiller ile hafif ticari araçlar arasındaki çizgiyi netleştiriyor. Gelecekte çıkacak Citroen Berlingo, bu yüzden tamamen farklı bir altyapı kullanacak. Bu adım; Citroen, Peugeot ve Fiat gibi markaların küçük ve orta boy minibüs ailelerine yeni bir yön verecek.
Citroen CEO'su Xavier Chardon, Berlingo ve ELO modellerini iki farklı araç türü olarak gördüklerini söylüyor. Geçmişte bir yanda Berlingo, diğer yanda ise Picasso ailesi vardı. Berlingo sadelik sunuyor ve insanların çok daha büyük bir bagaja ihtiyacı var. Bu yüzden şirket, gelecekteki model listesinde iki farklı araç tipine de yer kalacağına inanyor. Çünkü bu araçlardan biri, markanın zaten ihtiyaç duyduğu bir minibüs kökeninden geliyor.
2 SUV modası yasalar yüzünden zorlanıyor
Stellantis Hafif Ticari Tasarım Başkanı Andrew Cowell, Berlingo modelinin küresel bir ürün haline geldiğini ve değişmesi gerektiğini belirtiyor. İnsanlar gelecekte eski Berlingo fikrine tekrar dönecek. Şirket bu yüzden ilk dönemdeki tasarım fikirlerini tekrar canlandırmayı hedefliyor.
Pazar tamamen SUV modellere kayarken, Citroen kutu tasarımlı bu minibüs türevlerine neden hala güveniyor? Cowell bu durumu yasalara bağlıyor. SUV modelleri bazı pazarlarda kurallar ve düzenlemeler yüzünden artık zorlanıyor. Ayrıca kullanıcı alışkanlıkları da değişiyor. İnsanlar çocuk sahibi oldukları an SUV hayallerini bırakıp anne babaları gibi düşünmeye başlıyor ve bu döngüyü kabul ediyor.
3 Köklü geçmişi koruyan tasarım çizgileri
Yeni Berlingo, mevcut modelin ana şeklini büyük oranda koruyacak. Şirket, aracı Citroen'in yeni SUV modelleri ve üretime hazır ELO modeliyle uyumlu hale getirmek için sadece dış görünüşü güncelleyecek. Tasarım ekibi bazı detayları kesinlikle değiştirmiyor. Ön kapı çizgileri ve arka sütundaki küçük kıvrım gibi unsurlar sonraki nesillere de geçiyor. Bu detaylar aracı orijinal modele bağlıyor.
Bu ticari araç ve binek versiyonu şirket için büyük önem taşıyor. Berlingo, hem binek hem ticari tarafta 30 yıllık bir başarı geçmişine sahip. Şirket yöneticileri bu yüzden üretimi sonlandırmayı kesinlikle düşünmüyor. 30 yıldır bu modele güvenen müşterileri yanıltmak istemiyorlar. Bu yüzden araç aynı esnekliği, hacmi ve genişliği sunmaya devam edecek.
5 Yeni model 2030 yılından önce gelmiyor
Berlingo modelleri zamana meydan okuyor. İlk nesil 12 yıl, ikinci nesil ise 10 yıl piyasada kaldı. Bu durum, üçüncü neslin önünde hala uzun bir zaman olduğunu gösteriyor. Şirket dördüncü nesil Berlingo modelini 2030 yılından önce çıkarmayı planlamıyor.
Aracın başarısında farklı yakıt seçenekleri büyük rol oynuyor. Ağır yük taşıyan kullanıcılar yüksek çekiş gücü nedeniyle hala dizel motoru tercih ediyor.