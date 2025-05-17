Yeni Opel Frontera Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Opel Frontera Elektrik, tek şarjla maksimum 301 kilometreye kadar menzil sunuyor. Tamamen elektrikli bu model, 0'dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede ulaşırken, elektronik olarak sınırlandırılmış azami hızı 140 km/s. Hızlı şarj imkanı da sunan Frontera Elektrik, 100 kW'lık doğru akım şarj istasyonunda yaklaşık 26 dakikada batarya kapasitesini %20'den %80'e kadar şarj edebiliyor. Evde şarj için ise standart olarak 11 kW yerleşik şarj cihazı bulunuyor.

Hibrit Frontera'nın Gücü ve Çevikliği

Yeni Opel Frontera Hybrid, 48 volt hibrit teknolojisiyle desteklenen 145 beygir (107 kW) gücündeki turbo benzinli motorla satışa sunuluyor. Bu hibrit sistem, 1.2 litrelik benzinli motoru, 21 kW (28 beygir) gücünde bir elektrik motorunu ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı şanzımanı içeriyor. Markanın açıklamasına göre, hibrit model yüksek hızlarda yavaşlarken benzinli motor devre dışı kalıyor ve elektrik motoru jeneratör görevi yaparak 48 voltluk bataryayı şarj ediyor. Toplamda 107 kW (145 beygir) güç ve 230 Nm tork üreten bu sistem, aracı 0'dan 100 km/s hıza 9 saniyede çıkarıyor ve azami hızı 203 km/s olarak belirtiliyor.