Yeni Opel Frontera Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de satışına başlanan yeni Opel Frontera, Edition ve GS olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle müşterilere sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyon olan Frontera Elektrik sadece GS donanımıyla alınabilirken, 48V hibrit teknolojisine sahip yeni Frontera Hybrid modeli ise Edition veya GS donanım seçenekleriyle tercih edilebilecek. İşte modelin fiyatı ve markanın açıklamasından detaylar:
1 BOYUTLAR
Yeni Opel Frontera, 4380 mm uzunluğa, 1795 mm genişliğe ve 1627 mm yüksekliğe sahip kompakt bir SUV olarak öne çıkıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, arka koltuklar normal konumundayken 460 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi sunan araç, arka koltuklar katlandığında bu hacmi 1600 litreye kadar çıkarabiliyor. Özellikle GS donanımlı versiyonda bulunan tavan rayları sayesinde araç, 240 kilograma kadar sabit tavan yükünü taşıyabiliyor.
2 Elektrikli Frontera'nın Menzili ve Performansı
Opel Frontera Elektrik, tek şarjla maksimum 301 kilometreye kadar menzil sunuyor. Tamamen elektrikli bu model, 0'dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede ulaşırken, elektronik olarak sınırlandırılmış azami hızı 140 km/s. Hızlı şarj imkanı da sunan Frontera Elektrik, 100 kW'lık doğru akım şarj istasyonunda yaklaşık 26 dakikada batarya kapasitesini %20'den %80'e kadar şarj edebiliyor. Evde şarj için ise standart olarak 11 kW yerleşik şarj cihazı bulunuyor.
Hibrit Frontera'nın Gücü ve Çevikliği
Yeni Opel Frontera Hybrid, 48 volt hibrit teknolojisiyle desteklenen 145 beygir (107 kW) gücündeki turbo benzinli motorla satışa sunuluyor. Bu hibrit sistem, 1.2 litrelik benzinli motoru, 21 kW (28 beygir) gücünde bir elektrik motorunu ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı şanzımanı içeriyor. Markanın açıklamasına göre, hibrit model yüksek hızlarda yavaşlarken benzinli motor devre dışı kalıyor ve elektrik motoru jeneratör görevi yaparak 48 voltluk bataryayı şarj ediyor. Toplamda 107 kW (145 beygir) güç ve 230 Nm tork üreten bu sistem, aracı 0'dan 100 km/s hıza 9 saniyede çıkarıyor ve azami hızı 203 km/s olarak belirtiliyor.
3 Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri
Yeni Opel Frontera, sürüş güvenliğini ve konforunu artırmak için bir dizi elektronik destek sistemiyle donatılmış durumda. Bu sistemler arasında Aktif Acil Fren Sistemi ve Yaya Algılama özellikli Ön Çarpışma İkazı, Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve panoramik geri görüş kamerası bulunuyor.
B-SUV Segmentinde İddialı Bir Oyuncu
Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, yeni Opel Frontera'nın B-SUV segmentinin en yeni ve iddialı oyuncusu olduğunu belirtiyor. Yantaç, "Frontera, C-SUV segmentine yakın bir deneyim sunuyor. Yalın tasarımı, geniş hacmi ve fonksiyonel çözümleriyle farklı müşteri kitlelerine hitap edecek" ifadelerini kullandı.
4 Yeni Opel Frontera'nın Türkiye Satış Fiyatı
Opel'in yaptığı açıklamaya göre, yeni Opel Frontera'nın Türkiye satış fiyatı, Edition ve GS donanım seçenekleriyle 1 milyon 345 bin liradan başlıyor.