Toyota, Türkiye'de satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri

Toyota Hilux GR SPORT 204 HP güç ve 500 Nm tork üreten 2.8 litrelik turbo dizel motora sahip. Ünite, altı ileri otomatik şanzıman ile eşleştirildi. Toyota’nın Hilux GR SPORT üzerinde yaptığı geliştirmeler arasında daha geniş ön ve arka iz açıklığı, artırılan yerden yükseklik ve büyütülmüş fren diskleri yer alıyor.

Seçilebilir 4x4 özelliğine sahip olan model, Aktif Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (A-TRC) ile her türlü yol koşulu için performans vadediyor. Hilux GR SPORT, 3.500 kg çekme kapasitesi ve 1.000 kg taşıma kapasitesi ile geliyor.