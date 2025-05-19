Toyota, Türkiye'de satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri

Toyota'nın Türkiye'de Hilux’ın ürün yelpazesi 4x2 Hi-Cruiser, 4x4 Adventure, 4x4 Invincible ve 4x4 GR SPORT olmak üzere genişledi. Markanın açıklaması ve modelin satış fiyatı şöyle:
1 Dakkar Rallisi'nden ilham alıyor
Açıklamaya göre Hilux GR SPORT Dakar Rallisi’nden ilham alıyor. Model, Hilux ürün gamının en üzerinde konumlanıyor.
2 GÜÇ
Toyota Hilux GR SPORT 204 HP güç ve 500 Nm tork üreten 2.8 litrelik turbo dizel motora sahip. Ünite, altı ileri otomatik şanzıman ile eşleştirildi. Toyota’nın Hilux GR SPORT üzerinde yaptığı geliştirmeler arasında daha geniş ön ve arka iz açıklığı, artırılan yerden yükseklik ve büyütülmüş fren diskleri yer alıyor.
Seçilebilir 4x4 özelliğine sahip olan model, Aktif Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (A-TRC) ile her türlü yol koşulu için performans vadediyor. Hilux GR SPORT, 3.500 kg çekme kapasitesi ve 1.000 kg taşıma kapasitesi ile geliyor.
3 Standart donanımlar
Toyota Hilux’ın en yüksek donanım seviyesi GR SPORT'un öne çıkan donanımları arasında Çift Bölgeli Klima, Isıtmalı Ön Koltuklar, Elektrikli Ayarlanabilir Ön Sürücü Koltuğu, 6 Hoparlörlü Ses Sistemi, Toyota Touch 2 Multimedya Sistemi, 8 İnç Dokunmatik Ekran, 4.2 İnç Renkli TFT Sürücü Göstergesi ve Geri Görüş Kamerası gibi özellikler yer alıyor.
Ayrıca sadece bu versiyona özgü GR SPORT tasarımlı direksiyon ve vites topuzu, GR Sport Tasarımlı Deri ve Süet Koltuk Döşemesi, Kırmızı Renkli Emniyet Kemerleri ve Alüminyum Pedallar da yer alıyor.
4 DIŞ DONANIMLAR
Dış donanımlar arasında ise 17 İnç GR Sport Tasarımlı Siyah Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Geliştirilmiş Spotif Süspansiyonlar, GR Sport Özel Ön-Arka Tampon Tasarımı, Siyah Dış Detaylar, GR Sport'a Özel “TOYOTA” Yazılı Ön Panjur, Arka Kasa Siyah Sportif Barlar, Siyah Katlanabilir Kasa Örtüsü ve GR Sport Tasarımlı Genişletilmiş Çamurluk Davlumbazları da bulunuyor.
5 Kabin
Siyah ağırlıklı monokrom kabin tasarımı, sportif ruhu hedefliyor. Kırmızı emniyet kemerleri, direksiyon kulakçıkları ve alüminyum spor pedallar gibi detaylar dikkat çekiyor. Motor sporlarının ayrılmaz bir parçası olan karbon fiber de, Hilux GR SPORT’un kabininde kapı panelleri ve ön konsolda yerini alıyor. Araçta yer alan multimedya sistemi, 8 inçlik dokunmatik ekranın yanı sıra sesli komut fonksiyonu ile yönetilebiliyor.
6 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
Açıklamaya göre Geliştirilmiş Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), yürüyen yayaları, bisikletlileri ve kavşak dönüşlerinde karşıdan gelen araç veya yayaları algılayabiliyor. Olası tehlike durumunda hem sesli hem görsel uyarılarla sürücüyü bilgilendiren sistem, gerektiğinde otomatik frenleme uyguluyor.
Açıkamaya göre Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) ve Akıllı Trafik İşareti Algılama Sistemi (ISA) ile sürüş sırasında hız limitleri değiştiğinde araç hızını ayarlamak mümkün. Gece sürüşlerinde konforu ve güvenliği artıran Otomatik Uzun Far özelliği (AHB) ise karşıdan gelen araçları algılayarak far seviyesini otomatik olarak ayarlıyor.