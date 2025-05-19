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Çinli marka tanıttı: Günde 750 adet üretiyor

Li Auto, Çin'deki Şangay fuarında, yenilediği L6 modelini sergiledi. Markanın en çok sattığı orta boy, D segment SUV olan L6, Li Auto’nun açıklamasına göre, Changzhou’daki fabrikada günde 750 adet üretiliyor.

18 Mayıs 2025 | 23:16
Son Güncellenme: 18 Mayıs 2025 | 23:17
Çinli marka tanıttı: Günde 750 adet üretiyor

Autoshow'un haberine göre markanın aylık 35 bin adetlik satışlarının yarısını L6 modeli oluşturuyor. 4925 mm uzunluğa ve 2920 mm dingil mesafesine sahip olan araç, 5 kişi için oldukça ferah bir iç hacim sunabiliyor. EREV uzatılmış menzilli bir elektrikli araç olan L6’da, 37 kWh’lik bataryalar 212 km saf elektrikli sürüşe imkan tanıyor. Toplam menzil ise 1390 km’ye ulaşıyor.

KOKPİT

Kokpitte ortada ve yolcu tarafında çift büyük ekrana ve ısıtmalı direksiyon simidinin üzerinde de küçük bir ekrana sahip olan kokpitte 19 hoparlörlü ses sistemi dikkat çekiyor. Ayrıca tüm koltuklarda ısıtma, havalandırma, elektrikli ayarlar ve öndeki iki koltukta da masaj özellikleri sunuluyor. Ön konsolun altında ise ısıtma ve soğutma özelliklerine sahip, orta boy bir buzdolabı var.  

AKILLI SÜRÜŞ SENARYOLARI

Li Auto, D segmenti L6 modelinde bu kadar konfor donanımı sunuyorsa, kim bilir amiral gemisi modeli L9’da neler vardır? Lidar sensörlü ADAS sisteminin de standart olarak sunulduğu L6’da NOA (Navigation on Autopilot) ve sürücüsüz valet park gibi akıllı sürüş senaryolarını da destekleniyor.

ÇİN'DEKİ SATIŞ FİYATI

Li Auto’nun en uygun fiyatlı modeli olan L6’da fiyatlar 35.000 USD’dan (1.350.000 TL) başlıyor.

 

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