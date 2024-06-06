Yeni Toyota Yaris Hybrid ve Yaris Cross Hybrid satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Markanın açıklamasına göre iki model online rezervasyon ile de satışa sunuldu. Yeni Yaris Hybrid’in tüm versiyonları ve Yeni Yaris Cross Hybrid’in ise Passion X Pack versiyonu 30 bin TL kapora ile online rezervasyon kanalında sunuluyor. İşte detaylar:

1 İki farklı güce sahip tam hibrit Markanın açıklamasına göre Yeni Yaris Hybrid ve Yeni Yaris Cross Hybrid, 116 HP tam hibrit ve 130 HP tam hibrit versiyonuyla satılıyor.

2 Hızlanma Açıklamaya göre Yaris Hybrid 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede tamamlarken Yaris Cross Hybrid 10.7 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını gerçekleştiriyor.

3 Dijital ekran Yenilenen modellerde, versiyona göre 12.3 inç dijital göstergenin yanı sıra daha sezgisel tepkiler veren 10.5 inç multimedya ekranı yer alıyor.

4 Yaris Hybrid iki donanım seviyesine sahip Toyota, Yaris Hybrid modelini 116 HP Hybrid Flame ve 130 HP Hybrid Passion X-Pack olmak üzere Türkiye’de iki donanım seviyesiyle satışa sundu. Hybrid Flame 9 inç multimedya sistemi, otomatik klima, Geri Görüş Monitörü, Kablosuz Apple Car Play ve Android Auto ve LED Stop Lambaları gibi standart donanımla geliyor.

5 Yeni Toyota Yaris Hybrid Hybrid Passion X-Pack donanım seviyesinde ise ek olarak 15 inç alüminyum alaşım jantlar, 10.5 inç Multimedya Sistemi, Panoramik Cam Tavan, LED Ön Farlar, Kablosuz Şarj Ünitesi, 12.3 inç Dijital Gösterge Ekranı ve Nanoe-X teknolojili çift bölgeli otomatik klima gibi özellikler sunuluyor.

6 Yaris Cross Hybrid’de dört donanım seçeneği sunuluyor Yaris Cross Hybrid, yenilenen versiyonuyla 116 HP Hybrid Dream, 116 HP Hybrid Flame, 116 HP Flame X-Pack ve 130 HP Hybrid Passion X-Pack olmak üzere dört donanım seçeneğine sahip. Giriş seviyesi olanı Hybrid Dream’den itibaren zengin donanımlar sunan Yaris Cross Hybrid’de, Akıllı giriş sistemi, 9 inç Multimedya Sistemi, 7 inç renkli TFT Gösterge Ekranı, Geri Görüş Monitörü, Kablosuz Apple Car Play ve Android Auto, Kablosuz Şarj Ünitesi ve Ambiyans Aydınlatma standart olarak sunuluyor.

Hybrid Flame donanımda tüm bunlara ek olarak 10.5 inç Multimedya Sistemi, LED Ön Farlar, LED Ön Sinyal Lambası ve Tavan Rayları yer alıyor. Ayrıca Hybrid Flame X-Pack ile 17 inç alaşım jantlar ve cam tavan tercih edilebiliyor.

130 HP’lik tam hibrit versiyonla sunulan Hybrid Passion X-Pack ise bu özelliklere ek olarak 12.3 inç Dijital gösterge paneli, 17 inç siyah alüminyum alaşımlı jantlar, çift renk gövde, Akıllı bagaj açma, 10 inç ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, Nanoe X Hava Temizleme Teknolojili Çift Bölgeli Otomatik Klima, Yeni “Granit Gri” Renginde Çizgi Detaylı, Kumaş/Deri Parçalı Koltuklar, Siyah iç tavan döşemesi, Sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma ve Sürücü Koltuğunda Elektrikli Bel Desteği gibi premium donanımlarla geliyor.

9 YENİ YARİS HYBRID SATIŞ FİYATI B hatchback modeli Yeni Yaris Hybrid, 1 milyon 255 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satılıyor.

10 YENİ YARİS CROOSS HYBRID SATIŞ FİYATI B-SUV modeli Yeni Yaris Cross Hybrid ise 1 milyon 490 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satılıyor.

11 Yeni Toyota Yaris Hybrid