TOGG, yerli otomobilin üretim tesisinde gelinen aşamaya ilişkin bilgilendirme paylaşımı yaptı. Resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda “Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Boyahane binası temelinin demir montajı başladı”‘ ifadesine yer verildi.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yaptığı paylaşımda Gemlik’te yapımına devam edilen tesiste zemin güçlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiği aktarıldı. Ayrıca boyahane binası temelinin demir montajına başlandığı bildirildi.
Söz konusu videolu paylaşım şöyle:
Gemlik Tesisimizin boyahane, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı.
Boyahane binası temelinin demir montajı başladı.#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/0dJzQRjzuu
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) February 18, 2021
Bir cevap yazın