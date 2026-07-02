Yılların favorisi tarih oldu: Dizel Golf artık satılmayacak

Dizel otomobiller için önemli bir dönem daha sona erdi. Volkswagen, dizel motorlu Golf modelinin İngiltere'deki satışlarını durdurduğunu açıkladı. Bu kararla birlikte markanın en uzun soluklu dizel modellerinden biri pazardan çekilmiş oldu.
Golf, piyasaya çıktıktan iki yıl sonra, 1976'da dizel motor seçeneğiyle satışa sunulmuştu. Uzun yıllar boyunca düşük yakıt tüketimi sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan model, özellikle şirket araçları arasında büyük ilgi gördü.
1 Volkswagen rotayı hibrite çevirdi
Volkswagen, kararın arkasında değişen müşteri tercihleri olduğunu belirtti. Şirket, Golf ailesinde artık benzinli ve hibrit motor seçeneklerine ağırlık vereceğini açıkladı.
Dizel Golf'ün yerini yeni tam hibrit versiyon alacak. Bu model, hafif hibrit, şarj edilebilir hibrit ve benzinli seçeneklerle birlikte satışta olacak.
Dizelin düşüşü hızlandı
Dizel motorların gerilemesinde 2015 yılında patlak veren emisyon skandalı önemli bir dönüm noktası oldu. Skandalın ardından dizel otomobillere olan ilgi birçok pazarda hızla azaldı.
Buna rağmen Volkswagen Grubu, Avrupa'da satılan dizel otomobillerde hâlâ güçlü konumunu koruyor. Bu yıl satılan her 10 dizel otomobilden yaklaşık 4'ü grubun markalarını taşıyor.
İngiltere ise dizelden en hızlı uzaklaşan ülkelerden biri oldu. SMMT verilerine göre yılın ilk beş ayında ülkede satılan otomobillerin yalnızca yüzde 4,8'i dizel motorlu modellerden oluştu. Aynı dönemde dizel satışları geçen yıla göre yüzde 7 gerileyerek 44 bin 449 adede düştü.
2 Golf artık eski gücünde değil
Bir dönem şirketlerin en çok tercih ettiği dizel Golf, bugün aynı ilgiyi görmüyor. Bu yıl İngiltere'de satılan Golf modellerinin yalnızca yüzde 5,5'i dizel motorla tercih edildi.
Bu tablo, dizelin yerini hibrit teknolojilerine bıraktığını açık şekilde gösteriyor.
İngiltere'de dizeli ayakta tutan marka
Dizel otomobil pazarı küçülse de tamamen ortadan kalkmış değil. İngiltere'de bu segmenti büyük ölçüde Land Rover taşıyor.
SMMT verilerine göre şirket, yılın ilk beş ayında ülkedeki dizel satışlarının yüzde 43'ünü tek başına gerçekleştirdi. En çok satılan ilk altı dizel model de Land Rover imzası taşıyor.
Bunun en önemli nedeni ise Defender. Modelin giriş seviyesinde sıralı altı silindirli dizel motor yer alıyor. Bu motor, uzun menzil ve düşük yakıt tüketimi sunuyor.
Şarj edilebilir hibrit Defender ise kağıt üzerinde daha güçlü görünse de yaklaşık 30 millik elektrikli sürüşün ardından görev tamamen benzinli motora kalıyor. Bu nedenle PHEV versiyonunun satışları dizel modele göre oldukça düşük seviyede kaldı.
3 Uzun yol hâlâ dizelin avantajı
Otomotiv analisti Matthias Schmidt'e göre uzun mesafeli sürüşlerde dizel motorlar hâlâ önemli bir avantaj sunuyor.
Schmidt, birçok kullanıcının bin kilometreyi aşan gerçek sürüş menzili nedeniyle dizel motorları tercih etmeye devam ettiğini belirtiyor. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modeller gelişse de uzun yol konusunda dizel hâlâ güçlü konumunu koruyor.
4 Elektrikli modeller dengeleri değiştirebilir
Bu durumun uzun sürmesi beklenmiyor. Daha büyük bataryalara sahip yeni hibrit ve elektrikli SUV modellerinin piyasaya çıkmasıyla dizel talebinin daha da düşeceği tahmin ediliyor.
Land Rover'ın bu yıl tanıtacağı elektrikli Range Rover ve Range Rover Sport modelleri 118 kWh batarya kullanacak. BMW ise yaklaşık 140 kWh bataryaya sahip yeni iX5 modeli üzerinde çalışıyor.
Uzun menzil ve 15 dakikanın altına inen hızlı şarj süreleri, özellikle şirket araçlarında elektrikli modellere geçişi hızlandırabilir.
5 Dizel tamamen bitmedi
Yüksek vergiler ve yakıt fiyatlarındaki artış da dizel otomobillerin gerilemesini hızlandırıyor.
İngiltere'de 2025 sonu itibarıyla trafikte yaklaşık 9,6 milyon dizel otomobil bulunuyor. Bu sayı ilk kez 10 milyonun altına inerken, dizelin toplam otomobil parkındaki payı 2015'teki yüzde 38 seviyesinden yüzde 29'a düştü.
Buna rağmen dizel motor tamamen sahneden çekilmiş değil. Özellikle premium SUV modellerinde ve ticari araçlarda kullanılmaya devam ediyor.
Ancak Volkswagen Golf'ün dizel versiyonunun üretimden kalkması, bu motor seçeneğinin artık ana akım otomobillerde eski yerini kaybettiğini net biçimde gösteriyor. Elektrikli modeller uzun yol performansını daha da geliştirdikçe dizelin kullanım alanı giderek daralacak.