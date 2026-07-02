Yılların favorisi tarih oldu: Dizel Golf artık satılmayacak

Bir dönem şirketlerin en çok tercih ettiği dizel Golf, bugün aynı ilgiyi görmüyor. Bu yıl İngiltere'de satılan Golf modellerinin yalnızca yüzde 5,5'i dizel motorla tercih edildi.

Bu tablo, dizelin yerini hibrit teknolojilerine bıraktığını açık şekilde gösteriyor.

İngiltere'de dizeli ayakta tutan marka

Dizel otomobil pazarı küçülse de tamamen ortadan kalkmış değil. İngiltere'de bu segmenti büyük ölçüde Land Rover taşıyor.

SMMT verilerine göre şirket, yılın ilk beş ayında ülkedeki dizel satışlarının yüzde 43'ünü tek başına gerçekleştirdi. En çok satılan ilk altı dizel model de Land Rover imzası taşıyor.

Bunun en önemli nedeni ise Defender. Modelin giriş seviyesinde sıralı altı silindirli dizel motor yer alıyor. Bu motor, uzun menzil ve düşük yakıt tüketimi sunuyor.

Şarj edilebilir hibrit Defender ise kağıt üzerinde daha güçlü görünse de yaklaşık 30 millik elektrikli sürüşün ardından görev tamamen benzinli motora kalıyor. Bu nedenle PHEV versiyonunun satışları dizel modele göre oldukça düşük seviyede kaldı.