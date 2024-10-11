21 yılda 'En Zengin 100' listesinde ilk 3'te yer alan aileler

Ekonomist Dergisi ‘En Zengin 100’ araştırmasıyla, ülkenin zenginlerini 21 yıldır listeledi. Bu yılki liste de açıklandı. Geçen yılki seçimlerin ardından Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek yönetiminde Ortodoks politikalara geri dönüldü. Sıkılaştırma politikalarının etkisiyle enflasyon tarafında düşüş eğilimleri başlarken, kontrollü kur etkisiyle ihracat ve imalat tarafında gerileme olduğu gözlendi. Borsanın performansı, dolar bazında servetleri genel olarak negatif etkiledi. Özellikle sanayi sektörü ağırlıklı iş yapan zenginlerin borsa tarafındaki varlıklarında düşüşler oldu. Ancak büyük zengin aileler işlerinde riskleri dağıtıyor, ülke ve pazar çeşitlemesi yapıyorlar. Bu aileler servetlerini korumayı da başarıyor. İç piyasaya iş yapan ailelerin ise listelerde bir miktar geriledikleri gözleniyor.

Araştırmada En Zengin 100 listesinin yanı sıra 21 yılda En Zengin 100 Listesi'nde ilk 3'te yer alan aileler de yer alıyor. İşte o tablo: