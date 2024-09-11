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Altında yükseliş sürecek mi? Gram altın ekim sonunda ne olur?

Ekonomist Dergisi, "Sonbahar Portföyü Nasıl Olmalı?" başlıklı haberinde uzmanların yatırım araçlarına dair beklentilerini ve yatırım önerilerini sordu. Uzmanların tavsiyelerinde hisse başı çekerken onu TL mevduat ve altın takip ediyor. Peki altında beklentiler neler? Gram altın ekim ayı sonunda nerede olur? 8 kurumdan tahminler...

11 Eylül 2024 | 18:27
Son Güncellenme: 11 Eylül 2024 | 18:29
Altında yükseliş sürecek mi? Gram altın ekim sonunda ne olur?

Değerli maden altında yükseliş yönlü hareketler ön plana çıkmış durumda. Son dönemde ABD ekonomisine ilişkin açıklanan zayıf verilerin ABD ekonomisini beklenenden daha kırılgan olabileceği algısıyla bozulan risk iştahı kıymetli metale olan talebi artırırken, Ortadoğu’da süregelen ve daha geniş bir çatışmaya ilişkin devam eden jeopolitik belirsizlik de ons altının rekor seviyelere yükselmesine neden oldu. FED’in bu yıl birden fazla faiz indirimine gidebileceği beklentileri de bu yükselişi destekledi.

ANA HİKÂYE: FED’İN FAİZ İNDİRİMLERİ 

16 Ağustos’tan bu yana 2.500 doların üzerinde seyreden ons altın; 22 Ağustos’ta kâr satışlarıyla 2.485 dolara gerilese de hızlı toparlandı ve yeniden 2.500 doların üzerine çıktı. Gram altın ise zirve kapanışını 27 Ağustos’ta 2.761 TL ile gerçekleştirdi. Hem ons hem gram tarafında veri akışına bağlı olarak zaman zaman kısmi geri çekilmeler görülse de genel tablonun yükseliş yönlü olduğu kaydediliyor. 

ALB Yatırım Genel Müdürü İbrahim Çetin; jeopolitik gelişmelerin etkisi ve Jackson Hole toplantısında FED başkanı Powell’ın faiz indirimlerinin başlayabileceğine yönelik verdiği mesajların ons altını yeni rekor seviyelere taşıdığı analizini yapıyor. Çetin; “Bu yılın kalan üç toplantısından ikincisinde yani kasım ayındaki FOMC toplantısında 50 baz puanlık indirimin güç kazanması durumunda ons altın 2.600 dolar seviyelerine doğru yönelim gösterebilir” diyor. Ekim ayının başı itibarıyla dolar/TL’nin 34,40-34,80 bandında hareket etmesini bekleyen İbrahim Çetin; bu beklenti paralelinde gram altın için de 2.900 TL seviyelerini öngörüyor. 

İYİ-KÖTÜ SENARYO NASIL ŞEKİLLENİYOR? 

FED’in faiz indirim döngüsünün başlamasının ons altında yukarı yönlü hareketleri ivmelendirmesi bekleniyor. InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan’a göre; böyle bir durumda eylül toplantısı sonrasında “Yıl bitmeden yeni faiz indirimleri gelir mi?” sorusuna verilecek olası “Evet” cevabına bağlı olarak kasım ve aralık toplantıları öncesinde ons altında 2.600-2.650 dolar bandı görülebilir. Bircan; kötümser senaryoda ise devam eden aylarda FED’den faiz indirimi gelmeyebileceği beklentisi oluşursa ons altında baskılanma yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Gram altında seyrin ons altına paralel gerçekleşmesini bekleyen Mehmet Bilal Bircan; “Son dönemde kurdaki hareketlenme de yükselişler için katalizör olabilir. Kötümser senaryoda ise ons altında ve dolar/TL’de yaşanacak olası baskılanmalar gram altında yükselişleri tersine çevirebilir” diyor.

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