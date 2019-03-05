10 bin kadına eğitim desteği
Coca Cola, ‘Kız Kardeşim Projesi’ ile bugüne kadar 30 ilde 10 binden fazla kadının yeteneklerini geliştirerek ekonomik hayatta daha aktif rol almalarına destek oldu.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Şirket, kadınlara girişimcilik, finans, bilişim ve iletişim alanlarında destek sağlıyor. Coca-Cola, 500’den fazla markasını ve 4 bin 100’den fazla ürününü 200’ün üzerinde ülke ve bölgede tüketicilerle buluşturuyor.
Sürdürülebilirliği ürün geliştirmeden üretime, şişelemeden pazarlamaya kadar yapığı her işin merkezine alan şirket, buna yönelik çalışmalarını kadın, çevre ve su olmak üzere üç ana başlık altında topluyor.
Kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına inandıklarını söyleyen Coca-Cola Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sinan Cem Şahin, faaliyet gösterdikleri ülkelerde ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor.
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Sinan Cem Şahin, Türkiye’de ‘Kız Kardeşim Projesi’ ile bugüne kadar 30 ilde 10 binden fazla kadının yeteneklerini geliştirerek ekonomik hayatta daha aktif rol almalarına destek olduklarını vurguluyor.
Şahin, “Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi çalışmaları kapsamında, 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadına erişmek üzere projeler gerçekleştiriyoruz” diyor.
Coca Cola, proje kapsamında kadınların ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak yerel kalkınmada aktif rol almalarını desteklemek için yetkinlik kazanacakları eğitimler veriyor.
Bu çerçevede, girişimci olmak veya ekonomik hayata katılmak isteyen kadınlara girişimcilik, finans, bilişim ve iletişim alanlarında destek sağlıyor.
Şahin, “Proje kapsamında ayrıca İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin’de 500 mülteci kadına girişimcilik konusunda eğitim olanağı sunduk” diye ekliyor.
TARIM PROJELERİ
Coca Cola, ‘Atıksız Bir Dünya’ vizyonunda vurguladığı üzere, 2030’a kadar tüm ürün ambalajlarının yüzde 100 geri dönüştürülebilir olması ve ambalajların geri toplanması için çalışmalar yapıyor.
Şirket, 2004’ten bu yana 70’den fazla ülkede hayata geçirilen su projeleriyle kullandığı sudan yüzde 115 daha fazlasını doğaya ve topluma geri kazandırdı.
Türkiye’de de su tüketimine yönelik geliştirdikleri projeler olduğuna değinen Şahin, “Konya’da ‘Geleceğin Tarımı’ ve Şanlıurfa Harran’da ‘Gece Sulaması’ projelerini gerçekleştird
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