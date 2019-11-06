Baymak’ın sincabı canlandı
İklimlendirme şirketi Baymak, ‘İşimiz sizi anlamak’ temalı müşteri deneyimi çalışmalarına devam ediyor. Şirket, son olarak logosundaki sincabı canlandırdı.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Şirketin pazarlama ve sosyal sorumluluk kapsamında yürüteceği birçok yeni projeye sincap liderlik edecek.
Arçelik’in Çelik’i, Yapı Kredi’nin Vada’sı, Turkcell’in emocanları… Markalar, ikonlarını pazarlama ve iletişim kampanyalarında kullanmayı çok seviyor.
Bu listeye son olarak Baymak’ın sincabı da eklendi. Aslında sincap yarım asırdır Baymak’ın logosunda duruyor. Ancak bu kez canlı ve en sempatik yüzüyle karşımızda.
Dahası, tüketicilerin yıllardır merak ettiği soruyu, biraz da mizahi bir üslupla yer aldığı tüm mecralarda dile getiriyor: “Kombi şahane de, benim yani bir sincabın burada ne işi var?”
Kombi ve klima dünyasında çok alışılagelmemiş bu kampanya, Titrifikir imzası taşıyan reklam filmiyle başladı. Ancak sincabın sürprizleri bununla da sınırlı değil.
Açık hava ilanları, ulusal basın ve dijital mecralarda da öne çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk alanında da birçok sürprizi olacak.
DUYGUSAL BAĞ
Bu yeni pazarlama kampanyasıyla ilgili konuşan Baymak CEOsu Ender Çolak, hikayenin Baymak’ın müşteri deneyimine verdiği önemle başladığını belirtiyor.
Çolak, “Günümüzde müşteri deneyimi ağırlıklı olarak duygulara dayanıyor. Bu nedenle ‘işimiz sizi anlamak’ diyerek başladık ve şimdi de Baymak sincabıyla evleri ve yürekleri ısıtmaya devam ediyoruz” diye anlatıyor.
DOĞA DOSTU YÜZÜ
Baymak sincabı, esprili ve hayata dokunan yanıyla yeni kampanyalarda da başrolü kapacağa benziyor. Kampanyanın ilerleyen dönemlerinde de Baymak’ın doğa dostu yüzünü temsil ettiğini fark edecek ve bu yönde söylemlerde bulunacak.
Pazarlama ve sosyal sorumluluk kapsamında yürütecekleri birçok yeni projeye de sincabın liderlik edeceğini belirten Ender Çolak, sözlerine şöyle devam ediyor: “Sincabımız sadece Türkiye’de değil Baymak’ın ihracat yaptığı ülkelerde de Baymak’ı anlatacak.
Hatta önemli ihracat pazarımız olan Gürcistan için sincap reklam filmimizi Gürcüce hazırlamaya başladık bile. Sincap, bu anlamda aynı zamanda yurtdışındaki marka elçimiz rolünü de üstlenecek. İhracatta odaklandığımız diğer ülkelere de kampanyamızı taşımayı hedefliyoruz.”
Kampanyanın yaratıcısı Titrifikir’in Kurucu Ortağı Kerem Kanık ise günümüz reklamcılığında samimiyetin önemini vurguluyor. Kanık, “Artık samimi ve içten olmayan markalara tüketici güven duymuyor ve satın almayı da tercih etmiyor” diye konuşuyor.
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