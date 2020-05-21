Bugün TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında dünya çapında 2 bin 500’ü aşkın restoran ve bu restoranlar ile üretim tesislerinde 55 bini aşkın çalışan var. Bilindiği üzere Çin’de büyük bir operasyon yürüten şirket, korona salgınıyla birlikte beklenmedik bir durumla karşılaştı.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Bu süreçte Çin hükümetinin hem istihdamı korumak hem yatırımcıları desteklemek adına önemli teşvikler sunduğunu ifade eden TFI TAB Gıda CMO’su Sinan Ünal şunları anlatıyor: “Drone, robot, büyük veri ve bilgi teknolojilerini çok etkin kullandılar.

Oradaki operasyonumuz da paket servis ve online satın alma deneyimini bu hassas döneme en uygun hale getirmek üzere çalışmalar yaptı. Sektörümüzde güvenlik ve hijyen prosedürlerini uygulamaya alan ilk şirketlerden biri olduk.

Bu virüs henüz Türkiye’ye gelmeden biz tüm olasılıkları değerlendirmiş, kriz planımızı tüm aşamalarıyla hazırlamıştık.” Bugün bir markanın sürdürülebilirliği, kaliteli, lezzetli ve ulaşılabilir ürün ve hizmetin yanı sıra müşterileriyle interaktif ve şeffaf bir şekilde iletişim kurabilme, onları dinleme ve dijital dünyanın nabzını tutabilme becerilerine bağlı. Günümüzde başarılı bir pazarlama için markaların online olarak da ulaşılabilir olması şart.

Bu dönemde toplumsal ihtiyaçların markadan daha önemli olduğunu belirten Sinan Ünal, bu doğrultuda insanları evlerinde kalmaya yönlendirmek için paket serviste restorandakinden bile daha uygun fiyata fırsatlar yarattıklarını söylüyor. Yarattıkları ‘Evde Kal’ platformunu devam ettireceklerini de ifade ediyor.

Hayata geçirdikleri özel uygulamalarla dijital yüzlerini sürekli yenilediklerini vurgulayan Ünal, “Kişiye ve kanala özel fırsat ve kampanyalar sunmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyor.

Sinan Ünal, koronadan sonra müşterilerin sektör oyuncularını değerlendirirken kaliteye ve hijyene verdikleri önemin daha da artacağı söylüyor.

Ünal, “Bu süreçte tedarik zincirini doğru yöneten, kaliteden ve hijyenden taviz vermeyen firmaların ciddi fark yaratacağını düşünüyorum. Kaliteden taviz veren pek çok firma ise elenecek” diye ekliyor.