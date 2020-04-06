2019’da hareketli bir yıl geçiren TBWA İstanbul bu yıl organik içerik üretimine odaklandı. TBWA İstanbul CEO’su Burcu Kayımtu, Netflix ile değişen format alışkanlığını ileri taşıyacak formüle dayalı fikirler üretmeyi planladıklarını dile getiriyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Reklam sektöründe pek çok başarılı işe imza atan kadın liderler var. 17 yıldır TBWA İstanbul bünyesinde görev yapan ve yedi yıldır şirketin CEO’luk koltuğunda oturan Burcu Kayımtu da onlardan biri.

Kayımtu, 247 çalışana ve 90 milyon TL ciroya sahip olan TBWA İstanbul’da yeni nesil müşteri ihtiyaçlarına bütünsel bir hizmet sunmak ve mevcut müşterilere sunulan hizmetin çapını büyütüp organik olarak büyüme sağlayabilmek adına farklı şirket içi girişimlere imza attı. Ajans onun yönetiminde yeni medya ve dijital veri, deneyim yaratma ve tasarım yatırımları ile büyüme sağladı.

BÜYÜK PROJELER YOLDA

Geçtiğimiz yıl önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Burcu Kayımtu, 2019 yılında yeni şirketler ve ortaklıklar ile hareketli bir dönem geçirdiklerini söylüyor.

TBWA İstanbul, 2019 yılında ajans yapısında kurulmuş bir medya planlama ve danışmanlık hizmeti olarak Clue’yu hayata geçirdi.

Bunun yanında, performans pazarlama şirketi Hype ve teknoloji ve UX tasarım şirketi Commencis ile yeni ortaklıklar kurdu.

Ayrıca, dijital içerik hizmetleri için yerel bir uzman olan AlphaDog ile proje yönetimi ve düzenlemeye bağlı bir ortaklık modeli oluşturdu.

Etkinlik ve deneyim tasarımı alanında grup markalarına ve yeni müşterilere hizmet vermek üzere HeyMo’yu kurdu. Kayımtu, “HeyMo, iki yılda altı ülkede 20 marka için 70’in üzerinde proje ile yüzde 30 kârlı operasyon gerçekleştirdi. Çok daha büyük projeler de yolda” diyor.

2020 GÜNDEMİ

Ajans bünyesindeki yeni oluşumlar bunlarla da sınırlı değil. Farklı tasarım, sanat, tipografi, mimari, moda gibi disiplinlerden gelen yaratıcı zihinler için bir merkez olarak hizmet vermek üzere Design Community de kuruldu.

Bu yatırımın sonucu olarak da 2019 yılında D&AD Ödülleri’nde ‘Türkiye’nin İlk Yellow Pencil’ ödülü alındı.

TBWA İstanbul’un 2020 gündemi de oldukça yoğun. Ajans, bu yıl organik içerik üretimine yöneldi. Bu süreçte çalışacağı iş ortakları ile iletişimi yeni olmayan ama organik tüketime daha açık, daha etkin bir rol almayı hedefliyor.

Netflix ile değişen format alışkanlığını ileri taşıyacak formüle dayalı fikirler üretmeyi planladıklarını dile getiren Burcu Kayımtu, grup sinerjisini de daha güçlü kullanmak gerektiğini vurguluyor.

SOSYAL ETKİ

Burcu Kayımtu, TBWA Group İstanbul’un, iletişim stratejisinden veri platformlarını yönetmeye, 60 bin kişilik bölgesel etkinlikler düzenlemekten eş zamanlı e-ticaret çözümleri yaratacak yazılımlar önermeye kadar pek çok alanda yetkin bir kadroya ve şirketler yapısına sahip olduğunu söylüyor.

Bunu son bir yıldır oldukça etkin kullandıklarını ifade eden Kayımtu, “2020’de bunun ciro etkisini daha da büyük şekilde göreceğimize inanıyorum” diye konuşuyor. Ayrıca 2020 yılında sosyal etki yaratacak projelerin parçası olmaya devam etmek istediklerini de ifade ediyor.

Şirketin bu açıdan hem AB Başkanlığı hem de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile çalışmaları sürüyor. TBWAFor Good kapsamında ekim ayında UNDP ile Sosyal Fayda Zirvesi’nin gerçekleştirilmesi planlanıyor.