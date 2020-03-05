Dijital iletişimde X kuşağını unutmayın! - Ekonomist

Dijital iletişimde X kuşağını unutmayın!
Kim demiş “X kuşağı dijitalden anlamıyor” diye… Gayrimenkul sektöründe kurallar değişti. Öyle ki artık Instagram’dan görüp konut almaya gelen çok sayıda 65 yaş üstü tüketici var. Bu arada Y ve Z kuşağı ise ailelerini konut satın almaya ikna ediyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Online pazarlama stratejileri, dijital kampanyalar, mobil pazarlama taktikleri… Liste saymakla bitmiyor.
İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm, tüm reklam, pazarlama ve iletişim dünyasını kökten değiştirmiş durumda. Bunu hepimiz artık çok iyi biliyoruz. Tek bir eksikle…
Bu yeni düzende kurallar, dijital çağın çocukları olarak adlandırılan Y ve Z kuşağının beklentilerine göre oluşturulmuş durumda.
Oysa bazı sektörler, sanılanın aksine, X kuşağının da en az konvansiyonel mecralar kadar dijital mecraları da takip ettiğini rakamlarla ortaya koyuyor. Yani bazı sektörlerde 65 yaş ve üstü tüketiciye de dijital mecralardan ulaşmak mümkün.
İLK KONUT PROJESİ
İşte bunun son örneklerinden birine Kalyon Holding imza attı. Bugüne kadar Kalyon’u altyapı, üstyapı ve enerji yatırımlarındaki tecrübesiyle tanıyorduk.
Holdingin İstanbul Havalimanı’ndan Kıbrıs Su Temini Projesi’ne, TANAP Boru Hattı’ndan Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş paneli üretimine kadar pek çok projede imzası bulunuyor. Nevbahar Üsküdar ise grubun ilk markalı konut projesi.
Kalyon Gayrimenkul Yatırım’ın gerçekleştirdiği ilk karma proje de olan Nevbahar Üsküdar, aynı zamanda grubun itibar projesi durumunda. Bu nedenle reklam, pazarlama ve en önemlisi dijital çalışmalarla bu süreç desteklenmiş bulunuyor.
Kalyon Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Öztürk, özellikle 2019’da çok da parlak günler geçirmeyen gayrimenkul ve AVM pazarının aksine, Nevbahar Projesi’nin bazı güçlü yanlarıyla tüketicinin ilgisini çekmeyi başardığını söylüyor.
Reklam, pazarlama ve en önemlisi dijital çalışmalarla süreci desteklediklerini ifade eden Öztürk, işe marka yüzü olarak Yetkin Dikinciler’i seçerek başladıklarını söylüyor.
Z KUŞAĞI İKNA EDİCİ
Şirket, geniş bir hedef kitleye ve farklı jenerasyonlara hitap edebilmek için özellikle son altı aydır dijitale yoğunlaşmış durumda.
Günümüzde dijital pazarlamayla sadece Y ve Z kuşağına ulaşabildiğini düşünen markaların yanıldığını dile getiren Ayşegül Öztürk, şunları söylüyor: “Biz mesela Instagram reklamlarıyla 65 yaş ve üstüne ev satmayı başardık.
X kuşağı ürünü sosyal medyadan görüyor, satın almayı ise yerinde ve dokunarak tamamlamayı tercih ediyor. Buna karşılık Z kuşağı da gayrimenkul söz konusu olduğunda alışılagelmiş kuralların dışına çıkıyor.
Dijital mecraları konvansi-yonelden çok daha yoğun ve dikkatli takip eden bu kuşak, oldukça ısrarcı ve aceleci. Ebeveynlerini satın almaya ikna ediyor.
Onlar da artık gayrimenkulde karar verici. Tüm bu dönüşümü fark ettik ve stratejileri de bu doğrultuda belirledik.”
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