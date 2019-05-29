Dijitalleşme hamlesinin meyvelerini toplayacak
2018 yılında dijitalleşme yolunda büyük projelere başlayan giyim markası Penti, 2019 yılında ise bu yatırımların meyvelerini toplamaya hazırlanıyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Şirket, SAP projesiyle önümüzdeki 10 yıl boyunca üzerinde çalışacağı güvenilir ve hızlı altyapıyı hazırlayacak.
1960 yılında çorap ile başlayan başarı hikayesini bugün iç giyim, ev giyim, plaj giyim, active giyim kategorileriyle devam ettiren Penti, son 10 yıldır geçirdiği dönüşümün etkisiyle içinde bulunduğu kategorilerde lider konuma ulaştı.
Geçen yılı yüzde 29 büyüme ve 1,1 milyar TL ciro ile kapatan şirket, 2019 yılında mağaza sayısını 620’ye çıkararak 1,5 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. Penti, 2019’da yurtdışında ise 50 yeni mağaza açacak.
Penti, bu yıl ve önümüzdeki dönemde global büyüme stratejisinin yanı sıra digital dönüşüm sürecine de hız kesmeden devam etmeyi planlıyor. 2018 yılında dijitalleşme yolunda büyük projelere başlayan şirket, 2019’da ise bu yatırımların meyvelerini toplayacak.
Penti Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, SAP projesiyle önümüzdeki 10 yıl boyunca üzerinde çalışacakları güvenilir ve hızlı altyapıyı hazırlayacaklarını belirtiyor.
Karaibrahimoğlu, “Bu model bize aynı zamanda gelecekte de Penti bünyesine dahil edeceğimiz uygulamaları daha hızlı ve sorunsuz uyarlayabilme avantajı sağlayacak” diyor.
Mert Karaibrahimoğlu, sektörlerinde öncü olmayı hedeflediklerini dile getiriyor. Karaibrahimoğlu, şöyle devam ediyor: “Sektörde bir ilke imza atarak Silikon Vadisi’nden çıkan giyilebilir teknoloji ürünü Spire’ı sütyene taşıdık. Öncü rolümüzü güçlendirmeye bu yıl da devam edeceğiz.”
BIG QUESTION DA ÖNEMLİ
Birçok markanın son yıllarda dilinden düşürmediği dijitalleşme, big data ve yapay zeka kelimelerini duyma sıklığımız gelecekte daha da artacak. Penti, bu zincire bir de ‘big question’ı’ eklemeye hazırlanıyor.
Mert Karaibrahimoğlu, big data sahibi olmak kadar bunu analiz etmenin de çok önemli olduğuna vurgu yapıyor. Dijital yatırımların rekabette tek başına yetersiz olduğuna da değinen Karaibrahimoğlu, “Yatırımlara markanın göstereceği refleks ve devamında tüketiciden alacağı reaksiyon daha önemli” diyor.
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