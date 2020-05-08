Yönetim merkezi Türkiye’de yer alan uluslararası medya kuruluşu SPI International, altı kıtada, 65 milyon aboneye yayın yapan bir organizasyon.

ÖZLEM BAY YILMAZ

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Şirket, farklı ülkelerdeki 40 TV kanalının yanı sıra, Video on Demand (VOD) olarak tabir edilen, farklı ekranlardan online sunulan içeriklerde çok geniş bir katalog sunuyor. Şirketin yeni nesil dijital eğlence yayınları servisi FilmBox Live’a, web bağlantılı bilgisayarlar, uygulama özelliği bulunan akıllı mobil cihazlar ve FilmBox Live üyeliği sunan operatörler üzerinden ulaşılabiliyor.

FilmBox Live, Türkiye’nin yanı sıra ABD, İngiltere, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Slovakya ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede kullanıcılara içerik sağlıyor. SPI International CMOsu Haymi Behar, FilmBox Live’a olan ilginin ‘evde kal’ günlerinde arttığını ifade ediyor.

İŞBİRLİKLERİ YAPIYOR

Haymi Behar, hayatı evlerimize sığdırdığımız şu günlerde, FilmBox Live aboneliklerinde son bir ayda yüzde 30-40 arası artış olduğunu belirtiyor.

Behar, “Ev-eğlence deneyimini geliştirmek için elektronik eşya üreticileri ve tüketici markaları işbirliklerimizi de sürekli geliştiriyoruz” diyor.

Haymi Behar, operatörleri ve online içerik sağlayıcıları seç-izle servislerine entegre etmek üzere tasarlanmış olan FilmBox On Demand modülü hakkında da bilgi veriyor. Behar, “Film-Box On Demand, bağımsız filmler, gişe rekortmeni yapımlar, belgeseller, lifestyle programları, doğa ve dövüş sporu turnuvaları gibi özel içeriklerden oluşan bir kütüphane sunuyor” diye ekliyor.

HUAWEI İLE ANLAŞTI

Filmbox on Demand servisinin entegre olduğu ve on-demand içerik sağladığı 200’den fazla operatör arasında, Amazon Prime, Skylink ve Vodafone gibi platformlar var. Şirket, Huawei ile de küresel işbirliği imzaladı. Huawei’nin yeni platformu Huawei Video ile Türkiye’nin yanı sıra 23 ülkede sunulan servise, FilmBox Live On Demand içerikleri de entegre edildi.