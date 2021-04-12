Influencer’lar ve markaların birleştiği pazarlama kampanyaları, 2019-2024 yılları arasında yüzde 32,4’lük öngörülen yıllık büyüme oranı ile dijital reklamcılığın en hızlı büyüyen ve uygun maliyetli segmentleri arasında yer alıyor.

Pazarlamacılar, bu kampanyaları influencer’ların kitlelerini yakalamak ve onlara markalı içeriklerini gösterip gerçek müşterilerine dönüştürmek için kullanıyor. Mikro influencer’lardan ünlülere kadar tüm içerik yaratıcıları da marka iş birliklerini kendi marka değerlerini artırmak için önemli bir araç olarak görüyor.

Her seviyedeki influencer kampanyaları için yapay zeka destekli platform Humanz, bu alanda bir ilki gerçekleştirdi. Markalar ve influencer’lar arasındaki iş birliğini kolaylaştırmak için tasarlanan Humanz İnfluencer Pazarlama Akademisi’ni hayata geçirdi.

Influencer Pazarlaması’nın reklamcılık sektöründeki geçici trendlerden biri olmadığını dile getiren Humanz Türkiye Ülke Müdürü Sezgi Şahin Oykur, bu durumun sektörün ve dünyanın dönüşümünün doğal sonucu olduğunu ve influencer pazarlamasında yer alacak yeni yüzlere olan ihtiyacın artığını belirtiyor.