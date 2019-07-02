Kadınları teknolojiye yakınlaştırıyor
Teknosa, 12 yıldır sürdürdüğü ‘Kadın İçin Teknoloji’ projesiyle bugüne kadar 66 ilde 17 bin kadına ulaştı. 2023 yılında ise 25 bin kadını teknolojiyle buluşturmayı hedefliyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Proje, kadınlara sosyal medya üzerinden el emeklerini satma imkanı da sunuyor.
Teknosa’nın ‘Kadın için Teknoloji’ projesi, 2007 yılında kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılım sağlaması için gerekli olan teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirmek üzere başlatıldı.
Proje kapsamında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kadınlara yönelik ücretsiz teknoloji eğitimleri düzenleniyor. Projenin ilk çıkış noktası bilgisayar eğitimi olmasına karşın teknolojinin gelişimine ve katılımcıların beklentilerine paralel olarak eğitimlerin kapsamı da genişledi.
Temel bilgisayar kullanımı ve office programlarının yanı sıra internet, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımı da eğitim içeriğine dahil edildi.
Projeyi, genç gönüllü ve operasyon ağı güçlü olan Habitat Derneği ile yürüttüklerini söyleyen Teknosa Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, “Teknoloji eğitimleri, genç gönüllülerin liderliğinde, yerelde sivil toplum örgütleri, belediyeler ve üniversitelerin katılım ve katkılarıyla yaygınlaşarak devam ediyor” diyor.
Eğitimlerin sonunda kadınlar, teknoloji ve internet kullanarak her türlü bilgiye daha kolay erişme imkânı buluyor. Sosyal çevrelerini genişletip işlerinde ve e-devlet işlemlerinde teknoloji ürünlerini aktif olarak kullanırken, sosyal medya üzerinden el emeklerini, evde ürettiklerini tanıtmaya, satmaya da başlıyorlar.
12 YILDIR DEVAM EDİYOR
Kadın için teknoloji projesinin temellerinin atıldığı 2007 yılında kadınların bilgisayar kullanım oranı yüzde 23 seviyesindeydi.
Bugün ise kadınların bilgisayar kullanım oranı 2 katına çıkmış durumda. Bilgisayar kullanım oranındaki artışta kadınların payı erkeklere göre önde gidiyor.
Proje 12 yıldır ara vermeden devam ediyor. Eğitimlerle bugüne kadar 17 bin kadına ulaşılmış ve dijital okur-yazar olmalarına destek verilmiş durumda.
Bu kadınların çevrelerindeki diğer kadınlara da öğrendiklerini aktardıkları düşünüldüğünde etki alanının çok daha fazla olduğunu söylemek mümkün.
Hem teknolojinin hızı hem de kadınların ihtiyaç ve beklentilerine göre eğitimlerini yeni açılımlarla sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Ayşegül Bahçıvanoğlu, “2023 yılına kadar 25 bin kadını ‘Kadın için Teknoloji’ eğitimleriyle buluşturmayı planlıyoruz” diye ekliyor.
17 BİN KADINA ULAŞTI
‘Kadın için Teknoloji’ eğitimlerine bugüne kadar 66 ilde 17 bin kadın katıldı. 2018 yılında Kırklareli, Bursa, Aydın, Manisa, Adıyaman, Adana, Hatay, Trabzon ve Kayseri’de eğitimler düzenlendi.
2019 yılı içinde de Şanlıurfa, Adıyaman, Bursa, Manisa, Trabzon ve Adana gibi illere gidildi. İllerden gelen taleplere göre yeni lokasyonlarda eğitimler düzenlemeye devam edeceklerini dile getiren Ayşegül Bahçıvanoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kadın için Teknoloji projesi, her şeyden önce kadınların teknoloji ve bilişime cesaretle yaklaşmasına katkı sağlıyor.
Ayrıca, eğitim sonrası yaptığımız araştırmalarda kadınlar ‘özgüven’ kazandıklarını belirtiyor, teknolojiyi daha iyi kullanmaya başladıkları için ‘eşit’ ve ‘güçlü’ hissediyor.”
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