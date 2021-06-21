Avrupa’daki büyük spor kulüplerinin toplam gelirlerinin yüzde 8-10’unu sosyal medya pazarlaması oluşturuyor. Bu noktada kulüplerin profesyonel yöntemlerle, sosyal medya hesaplarını birer influencer gibi kullanmaları etkili.

30 Mayıs-12 Haziran 2021 tarihli sayıdan

Real Madrid’in toplam gelirlerinin yüzde 12,5’i, yine İspanya’dan Atletico Madrid kulübünün ise toplam gelirlerinin yüzde 21’i sosyal medya hesaplarından geliyor. Türk kulüplerinin de milyonlarca takipçisi var ancak bunu etkileşime çevirip markalara pazarlama noktasında ne yazık ki başarılı değiller.

Türkiye’deki en büyük kulüpler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın bu alandan gelirleri birkaç milyon TL’yi ne yazık ki geçmiyor. Oysa kulüpler, her türden sanal ortamı yeni gelir modelleri yaratmak üzerine kullanabilir.

CAZİP PAZARLAMA FIRSATI

Bu modelin Türkiye’de özellikle gelirleri banka temlikleri altında olan kulüplere önemli bir faydası söz konusu. Klasik gelirleri yüzde 60 oranında temlik altında olan kulüplerin, bu yeni nesil gelir modelinde ise gelirlerinin sadece yüzde 20’si temlik altına alınabiliyor.

Bu da kulüpler için cazip bir pazarlama faaliyeti seçeneği haline geliyor. En son Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) raporlarına göre dört büyük spor kulübü dokuz ayda 841 milyon TL zarar etti. Bu da yeni iş modelleri geliştirmenin önemini ortaya koyuyor.

İngiltere merkezli bir medya ajansı olan Capital Sports Media, Türkiye’de de spor kulüplerine bu alanlarda hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl Galatasaray Spor Kulübü ile kulübün saha içi reklam alanlarının kullanımı ile ilgili anlaşan şirket, 2021’de anlaşmanın kapsamını genişleterek kulübün sosyal medya pazarlama faaliyetlerini de üstlendi.

SOSYAL MEDYA GETİRİSİ

İşin sosyal medya ayağının kulüplere getirisi çok fazla. Mesela dünyanın en büyük oyun şirketlerinden PES futbol oyununun sahibi olan KONAMI şirketi, Arsenal’in tek bir sosyal medya postu içinde yer almak üzere 2 milyon pound ödeme gerçekleştirdi.

Pandeminde önemli bir gelir kaybına uğrayan kulüplerin farklı kampanyalar, taraftar dayanışması ve sponsorluklarla yeni gelir modelleri yaratmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Capital Sports Media Türkiye Genel Müdürü Mustafa Turgun, “Bugünkü büyük sosyal medya potansiyelinin yeteri kadar gelire dönmediğini görüyoruz.

Bu mecralar farklı tüketici ve iletişim çözümleriyle geleceğin en önemli marka iletişim platformları arasında yer alacak” diyor.