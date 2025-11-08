İsviçre gibi görünüyor fakat görüntüler Türkiye'den... Kampçıların en işlek adresi oldu

Doğal güzellikleri, temiz havası ve huzur veren atmosferiyle kamp ve doğa tutkunlarının gözdesi olan yayla, bu mevsimde kartpostallık manzaralar sunuyor.
Deniz seviyesinden yaklaşık bin 500 metre yükseklikte bulunan Sultanpınar Yaylası’nda ağaçlar sarı, turuncu ve kızılın tonlarına bürünürken, ortaya çıkan görsel şölen havadan görüntülendi.
Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Sultanpınar Yaylası, özellikle hafta sonları doğayla baş başa kalmak isteyen kampçılar ve fotoğraf tutkunları için cazibe merkezi haline geliyor.
Sultanpınar Yaylası, yılın her döneminde farklı güzellikler sunsa da sonbaharda adeta doğanın tüm renklerini aynı tabloda buluşturarak ziyaretçilerine büyüleyici bir görsel şölen yaşatıyor.