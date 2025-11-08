Sosyal medyada gördü, e-devlet'ten başvurdu, çiftlik sahibi oldu

Budamlı, çocukluğundan itibaren besicilikle iç içe olduğunu ve işini severek yaptığını belirtti.

Arazisinin boş kısmına yeni ahır yapıp büyükbaş sayısını artırmak istediğini anlatan Budamlı, "Şu an 15 hayvanımızla üretime devam ediyoruz. Allah izin verirse daha da yükselmeyi hedefliyoruz. 1500 metrekare bir alanımız daha var. Önümüzdeki yıl yarı et, yarı süt olarak hayvan sayımızı 150'ye kadar çıkarmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Budamlı, üreticilik hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özel sektörlerde çalıştığım zaman güzel bir ahır, sistem yapmak ve hayvan çoğaltmak hep hayalimdi. O yüzden de meslek lisesinde okumuştum. Hep başkasının ahırına girdik, işini yaptık. Çok şükür hayalimizin yarısı gerçek oldu. Yarısı da Allah izin verirse 2026'da diğer ahır bitince tamamlanacak. Bu meslek farklı bir aşk. Başkasında 50 bin lira olsa belki gider altın alır ama ben hemen bir dana, buzağı alıp işi geliştirmeye yönelik şeyler düşünüyorum."