Düzce'nin gizli cenneti: Aydınpınar Şelalesi dört mevsim büyülüyor

Zorluk derecesine göre 2 değişik yürüyüş yolu bulunan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı’nda ayrıca Düzce Belediyesi hem restoran hem de konaklama hizmeti veriyor.
Düzce’nin Aydınpınar köyünde bulunan Aydınpınar Şelalesi görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sonbaharın tüm renklerini taşıyan ormanların içinde akan Aydınpınar Şelalesi, İstanbul ve Ankara’da yaşayan doğaseverlerin öncelikli adresleri arasında yer almaya başladı.
Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı içinde bulunan bir şelalenin yanı sıra yürüyüş yapmak isteyenler için 1 kilometre uzaklıkta 1 şelale daha bulunuyor. Ayrıca şelaleye ulaşmak için 1’i kolay 1’i zor olmak üzere 2 yürüyüş yolu bulunuyor. Traking yapmak isteyenlerde yolların zorluk derecesine göre Aydınpınar Şelalesi’ne ulaşabiliyor.
Aydınpınar Şelalesi’nin bulunduğu tabiat parkı içinde Düzce Belediyesi tarafından yapılan tesislerde yer alıyor. Bölgede 9 dome çadır ile 1 bungalov ev bulunuyor. Tatilciler isterlerse restoran yada konaklama hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Ayrıca Düzce Belediyesi yine bölgeye 19 bungalov ev yapmaya hazırlanıyor.
Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı sorumlusu Samet Yıldırım bölge hakkında bilgiler verere,k "Cumartesi ve Pazar günlerini çok hareketli geçiriyoruz. Hem yaz hem kış aynı şekilde hareketli oluyor. Burada doğanın içerisinde bütün renkleri görebilirsiniz. Yeşilin bütün tonlarını görebilirsiniz. İki şelalemiz var.
Birisi 450 metre uzaklıkta tesisimizin içerisinde, diğer ise biraz daha yukarda 900 metre mesafede. Bu doğa harikası tesisimize herkesi bekleriz. Restoranımız var, konaklamamız var. 9 tane dome çadırımız 1 bungalov evimiz var.