Bugün yaklaşık 12 milyon kişinin mobil koalisyon programlarına üye olduğu tahmin ediliyor. Kentli tüketicilerin ise yüzde 70’i en az bir adet mobil koalisyon programına üye.

Pandemi ve dijital dönüşümün etkisiyle bu yıl 4 milyona yakın yeni üye bekleniyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Pandemi, dijital dönüşümü oldukça hızlandırdı. Salgın öncesinde de perakendede dijital dönüşümün etkisi görülüyordu, online alışveriş her geçen gün yükseliyordu. Ancak bu dönemde online alışveriş adeta bir zorunluluğa dönüştü.

Yüzde 60’ını erkeklerin, yüzde 40’ını kadınların oluşturduğu yaklaşık 9,5 milyon üyesine 180’den fazla markayla hizmet veren Hopi’de online alışveriş yapan kullanıcıların oranının iki katına çıkması da bunun bir kanıtı. Hopi’nin kullanıcılarına ‘merhaba’ dediği 2015 yılından bu yana, üyeleri yaklaşık 140 milyon ürün satın aldı. 2020 yılında bu rakam 25 milyonu aştı. Ciro anlamında Hopi üzerinden geçen toplam ciro ise 20 milyar TL’yi aştı.

MOBİL ÖDEME KONSEPTİ

2020 yılında ise Hopi üzerinden geçen ciro 4 milyar TL oldu. 2020 yılının pandeminin etkisiyle online alışveriş rakamlarının hızlı ivme kazandığı bir yıl olduğunun altını çizen Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar Çadırcı, “Geçtiğimiz yıl online alışverişin payı bir önceki yıla göre üç katına çıktı.

Online alışverişlerden kazandırılan paracık ise bir önceki yıla göre dört katına yükseldi. 2015’ten bu yana Hopi üyeleri yaptıkları alışverişlerden 480 milyon paracık kazandı. Sadece 2020 yılında ise 55 milyondan fazla paracık kazanıldı” diyor.

Bu dönemde akaryakıt ve market gibi ihtiyaç alışverişleri hariç online işlemlerin payının yedi katına çıktığını söyleyen Neslihan Uçar Çadırcı, “18-25 yaş aralığındaki kullanıcı oranımız bu süreçte neredeyse iki kat arttı.

Yıllardır kullanıcılara kolaylığını anlatmaya ve alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız mobil ödeme konseptimiz, pandemi döneminde kullanıcıların kendiliğinden tercih ettiği bir özellik haline geldi” diye ekliyor.

13 MİLYON KULLANICI

Türkiye’de bugün yaklaşık 12 milyon kişinin mobil koalisyon programlarına üye olduğu tahmin ediliyor. Gelir ve yüksek eğitim grubunda kentli tüketici grubunun yüzde 70’i en az bir adet mobil koalisyon programına üye. Bu yıl 4 milyona yakın yeni üye bekleniyor.

Bu alanda faaliyet gösteren ve 9.5 milyon üyesi olan Hopi, 2021 sonunda 13 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Buna ek olarak sağlayacakları yeni özellikler sayesinde kullanıcılarının günlük hayatında daha fazla yer almak istiyor.

Alışveriş uygulaması olarak kullanıcılarına şimdiye kadar 180’den fazla markada 17 bin kampanya sunduklarını belirten Neslihan Uçar Çadırcı, “2021 itibarıyla Hopi içinde bir pazaryeri kurarak ürün satışına da başlayacağız. Hopishop tekstilden gıdaya, kozmetikten aksesuara kadar birçok kategoriden seçilmiş ürünlerin satılacağı bir platform olacak” diyor.

ODAKLI ALIŞVERİŞ

Bu süreçte alternatif dağıtım yöntemlerinin hayatımızda daha çok yer alacağının altını çizen Neslihan Uçar Çadırcı, şöyle devam ediyor: “İnsanlar alışverişlerini online yapıp ürünlerini mağazadan alacak. Böylece müşteriler mağazalarda daha kısıtlı zaman geçirecek ve daha odaklı alışveriş yapacaklar gibi gözüküyor.

Fiziki mağazalar ve online alışveriş arasındaki fark normalleşme ile birlikte azaldı. Vaka sayılarının daha da düşmesi ve kısıtlamaların kalkmasının ardından eski günlerdeki gibi offline alışverişin daha çok artacağını düşünüyorum.”