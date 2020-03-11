Markaların algı ve itibarlarına uygun buldukları bir ünlü ile çalışması, reklamcılığın kendisi kadar eski bir yöntem. Bu konuda pazarlama bütçelerinde dudak uçuklatan rakamlara bile şaşırmaz olduk.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Ülkemizde de ünlü ve popüler bir ismi marka yüzü yapmanın pazarlamaya bedeli 100 bin TL’den başlayıp, o isim Tarkan veya Kıvanç Tatlıtuğ gibi en popüler isimler olduğunda milyon TL’lere ulaşabiliyor.

Peki, üzerinde uzun süre çalıştığınız, büyük bütçelere rağmen tercih ettiğiniz o ünlü isim kriz yaşadığında ne yapacaksınız? Reklamcılık tarihi, birlikte çalıştığı ve uğruna yüzbin dolarları feda ettiği ünlüyü, en ufak bir krizde yüzüstü bırakan markaların hikayeleriyle dolu.

Ülkemizde de durum farklı değil. Ancak reklam yüzüne sahip çıkan markalar da var. İşte bunun son örneğini, cilt bakım markası Simple ortaya koydu. Reklam yüzü Aslı Bekiroğlu’nun sosyal medyada yaşadığı krizin ardından Simple, marka yüzünü bırakmak bir yana, Bekiroğlu’nun yaşadığı bu krizden sosyal sorumluluk projesi çıkardı.

Marka, #iyiKalpliOl çağrısı yaparak, dünyada ve Türkiye’de gittikçe artan siber zorbalığa karşı bir tavır almaya davet etti. Elbette tavır alınan tek konu siber zorbalık değil.

Marka, bu çağrıyla, hayvanlara, doğaya ve hatta hiç tanımadığınız insanlara bile ‘iyi kalpli ol’ çağrısını farklı platformlarda sürdürüyor. Unilever Güzellik ve Kişisel Bakımdan Sorumlu Marka Müdürü Özge Acarbay, “Şimdi aynı tavrı gittikçe yaygınlaşan siber zorbalığa karşı göstermeyi planladık.

Bundan sonraki günlerde bu çağrımızı dijitalde büyük bir kampanya ile devam ettireceğiz” diyor.

Marka, web sitesinde #iyiKalpliOl temalı bir manifesto yayınladı. Sosyal medyada yapılan her türlü yargılama, kötü söz ve hakarete #iyiKalpliOl cevabı verilerek, kamuoyunun yüreklendirilmesi hedefleniyor.