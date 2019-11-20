Reklamcılar, üniversitelerde yetenek avında
Bundan 20 yıl kadar önce üniversitelerin reklamcılık bölümlerine ilgi oldukça yoğundu.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Reklamcılık bölümünden mezun olanların yanında farklı bölümlerden mezun olan öğrenciler de reklamcılık sektöründe çalışmayı tercih ediyordu.
Ancak krizlerin de etkisiyle reklamcılığın meslek olarak görünürlüğü azaldı. Sektör temsilcileri bu durumu tersine çevirmek, sektöre yetenekli gençleri kazandırmak için kolları sıvadı ve Reklamcılık Vakfı ile birlikte ‘Adforce’ projesini başlattı. Proje, Türkiye genelinde 100 üniversiteyi kapsayacak.
Puck Global Ajans Başkanı Haluk Erkmen, üniversite ziyaretlerinde reklamcıların kendi deneyimlerinden bahsetmelerinin yanı sıra sektörü tüm çıplaklığıyla tanıtıp onları bekleyen fırsatları anlatacaklarını söylüyor.
Reklamcılık Vakfı Başkanı Ömür Kula liderliğinde sektörden önemli isimlerin projeye destek verdiğini dile getiren Erkmen, şöyle devam ediyor: “Projeye dahil olmak isteyen reklamcıların sayısı her geçen gün artıyor.
Bir ay içinde 12 üniversiteye gittik. Gittiğimiz üniversitelerden edindiğimiz bilgilerle bir data oluşturuyoruz. Öğrenciler, reklamcılıkta para yok, sıkıntılı bir ortam var, çok çalışılıyor diye düşünüyorlar.
Mezun olduktan sonra ne yapacaklarıyla ilgili bir fikirleri de yok. Reklam ajansları olarak hem çalışma koşullarına müdahale etmemiz hem de reklamcılığı tanıtma konusunda harekete geçmemiz şart.” Reklamcılar, gittikleri üniversitelerde uygulamalı bir workshop da yapıyorlar.
Öğrencilerden bir brief’e cevaben bir iş üretip kendilerine satmalarını istiyorlar. Bu workshop’ta öne çıkan öğrenciler ise ‘Adforce stajyer programı’ kapsamında Reklamcılık Vakfı’nın yetenek havuzuna dahil oluyor.
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