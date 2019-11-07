Taşımalı eğitime destek oluyor
Dünya lastik endüstrisinin önde gelen oyuncularından biri olan Michelin, hareket özgürlüğü, güvenlik, etkinlik ve sürüş keyfini sürekli artırmayı ilke edinmiş, karayolu hareketliliğinin gelişimine sürdürülebilir katkıda bulunmak misyonuyla yola çıkan bir marka.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Michelin, yenilikleri ve öncü teknolojileriyle karayolu taşımacılığı için daha iyi hareketliliği hedefliyor. Şirket, trafik güvenliğine ilişkin çalışmalarına ise uzun yıllardır devam ediyor.
Michelin Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Selen Dik Muratoğlu, “Avrupa Komisyonu’nun trafik kazalarından kaynaklanan ölümleri yüzde 50 oranında azaltma hedefine katkıda bulunmak üzere 2004 yılından beri Avrupa Yol Güvenliği Şartı’na imza atan markalardan biriyiz” diyor.
Şirket, taşımalı eğitime destek olmak amacıyla, 2014 yılından bu yana ‘İyi Dersler Şoför Amca Projesi’ni yürütüyor.
Bilindiği üzere, taşımalı eğitim, nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim birimlerinde bulunan mecburi öğrenim çağındaki öğrencilerin merkezi yerlerdeki ilköğretim kurumlarına günübirlik taşınarak eğitim verilmesine olanak tanıyan bir sistem.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, toplam 1 milyon 325 bin öğrencinin taşımalı eğitim aldığını söylemişti. Taşımalı eğitim sisteminde yaklaşık 120 bin servis aracı kullanılıyor.
Michelin Türkiye, ‘İyi Dersler Şoför Amca Projesi’ kapsamında, sırasıyla, formatör eğitim semineri, eğitimci eğitim semineri, şoför eğitimi, öğrenci eğitimi, şoförler arası fotoğrafçılık yarışması ve öğrenciler arası afiş yarışması düzenliyor.
Selen Dik Muratoğlu, “Taşımalı eğitim sisteminde görevli şoförlerin trafik güvenliği, ilkyardım ve iletişim konusunda bilgi ve becerilerini artırarak, kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 2014 yılında imzaladığımız işbirliği protokolü sonucunda, bugüne kadar 50 ilde, 46 bin 308 şoföre ve 33 bin 500 öğrenciye ulaşıldı” diyor.
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