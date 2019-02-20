Üye sayısını yüzde 50 artıracak
Doğuş Müşteri Sistemleri’ne ait ZUBİZU hızlı büyüyen mobil uygulamalardan biri. 3 milyonu aşkın üyeye ulaşan ZUBİZU’nun Akbank, Vodafone, Shell, CarrefourSA gibi bir çok iş ortağı var.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Ayrıca artık başka uygulamaların içinde de çalışıyor. Akbank ve Vodafone gibi kurumların uygulamalarını indiren kişiler de ZUBİZU ayrıcalıklarından faydalanabiliyor.
Bu nedenle artık sadece bir uygulama değil bir platform haline gelmiş durumda. 500’e yakın markada 16 bin noktada üyelerine hizmet veren şirket, diğer yandan da restoran, otel rezervasyonu ve mobil ödeme ile kişiye özel içerikler sunarak büyümesini sürdürüyor.
Geçen yıl yüzde 50 büyüme kaydettiklerini belirten Doğuş Müşteri Sistemleri CEO’su Hakan Kaplan, bu yılın sonunda 4,5 milyon üye sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.
Özellikle Körfez bölgelesindeki ülkelere sadakat programı nasıl tasarlanır, analitik çalışmalarda neye dikkat edilir gibi konularda danışmanlık hizmeti de veren şirket, 2019’da yurtdışındaki danışmanlık projelerini artırmayı planlıyor.
Bu yılki pazarlama stratejileri doğrultusunda mecra görünürlüklerini ağırlıklı olarak TV reklamlarında yer almak yerine daha fazla dijital mecralara yönlendireceklerini ifade eden Kaplan, 2019 stratejisini şöyle özetliyor: “2019’da üye işyeri ağımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. Shell ve Carrefour gibi büyük iş ortaklıkları yapmaya devam edeceğiz.
Yapı marketi, teknoloji marketi gibi şu an üzerine çok eğilmediğimiz alanlara da daha fazla yatırım yaparak önemli markalarla iş ortaklıkları yapmayı planlıyoruz. Bizi artık e-ticarette daha aktif göreceksiniz.
Birebir iletişim kanalları dışında yine çok faydalı olduğunu düşündüğümüz Brandmail mecramız var. Bradmail bu yıl içinde iletişim kanallarımızdan biri olmaya devam edecek. Müşterilerimizle hem dijital kanallardan hem de etkinliklerimizle birebir iletişim kurmayı sürdüreceğiz.”
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