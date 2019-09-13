Voleybolculara özel marş hazırlandı
İnsanların hayallerini gerçekleştirmelerine destek veren bir çözüm ortağı olmayı hedefleyen Axa Sigorta, sponsorluklarında da bu bakış açısıyla ilerliyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
2018 yılında öncelikle Türkiye Voleybol Federasyonu’yla bir işbirliği yapan şirket, Milli Takımlar’ın resmi sigorta sponsoru oldu.
Ayrıca geçtiğimiz sezon Kupa Voley Turnuvası’na da adını verdi. Hem federasyonla finalleri takip etti hem de insanları daha sağlıklı bir yaşam sürmeye çağıracak aktivasyonlar gerçekleştirdi.
Şimdi de Türkiye Voleybol Federasyonu ve Voleybol Milli Takımlar resmi sigorta sponsoru olan AXA Sigorta, 23 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularına bir marşla sürpriz yaparak desteğini gösterdi.
AXA Sigorta’nın özel olarak hazırladığı marşı, U16 Kız Voleybol Milli Takım oyuncuları Filenin Sul-tanları’na ithafen seslendirdi. Yakın zamanda Avrupa Şampiyonu olan U16 Kız Voleybol Milli Takımı oyuncuları, büyüklerinin de aynı başarıyı yakalayacağına inanarak onlara AXA Sigorta’nın hazırladığı şarkıyla seslendi.
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası arenada en başarılı olduğu takım sporu olan voleybolu önemseyen AXA, verdiği destekle bu başarıyı sürdürülebilir kılmayı ve bilinirliğini artırmayı hedefliyor.
Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, daha önce de spor, sanat ve eğitim sponsorlukları olduğundan bahsediyor.
İşcan, “Uluslararası alanda başarılarıyla ülkemize defalarca büyük gururlar yaşatmış olan Filenin Sultanları’na CEV Bayanlar Voleybol Şampiyonası öncesinde moral vermek ve desteğimizi yinelemek için bir sürpriz yapmaya karar verdik ve bir marş hazırladık.
Bu noktada sürprizin etkisini artırmak için hazırladığımız marşın seslendirmesini de gelecekte Filenin Sultanları arasına girecek U16 Kız Voleybol Milli Takımı’yla birlikte gerçekleştirdik ve bir de klip çektik” diye anlatıyor.
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