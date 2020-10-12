DHL Express ve bağlı bulunduğu küresel lojistik şirketi Deutsche Post DHL Grubu, çevre korumaya yönelik çalışmalarını uzun yıllardır sürdürüyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

2050 yılında lojistikle ilgili karbon emisyonlarını sıfıra indirmek üzere kapsamlı bir çalışma yürüten şirket, iş süreçlerindeki dönüşümün yanında GoGreen çatısı altında sürdürülen çevre korumaya yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da bu hedefi destekliyor.

Bu doğrultuda belirlenen ara hedeflerden biri de 2025’e kadar tüm dünyada her yıl 1 milyon ağaç dikmek. DHL Express Türkiye de bu hedefe destek olacak, yaratıcı bir çalışma başlattı.

DHL Express Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Öçsel, ‘Seninle Daha Yeşil’ projesini çevre odaklı bir sosyal girişim olan ecording ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüklerini söylüyor.

İlk etapta tüm müşterileri ve çalışanları için 13 bin ağaç tohumunu, ağaçlandırma teknolojilerine yeni bir yaklaşım getiren ecoDrone aracılığıyla Ankara Çakırlar’da toprakla buluşturduklarını söyleyen Fehat Öçsel, şöyle devam ediyor: “Müşterilerimizi sürece dahil etmek üzere ise 2020 yılı boyunca karbon ayak izini sıfırlayan GoGreen İklim Nötr ürünüyle yapılacak her gönderi için yeni bir tohumun daha yeşermesine destek olduk.

Son olarak daha geniş bir kesimde çevre bilincini artırmak amacıyla Instagram’da özel bir filtre oluşturduk. https://www.instagram. com/dhlexpressturkiye/ adresinde yer alan bu kampanyaya özel filtre ile yapılan her çekim için de bir tohumu toprakla buluşturuyoruz.” İkinci ekim operasyonunu haziran başında gerçekleştirerek, 16 bin yeni tohum daha yeşerttiklerini aktaran Öçsel, projenin uzun soluklu yapısına dikkat çekerek, “Yılın geri kalan kısmında da hem GoGreen gönderiler hem de Instagram paylaşımları için yeni tohumlarla DHL ormanını büyütmeye devam edeceğiz” diyor.