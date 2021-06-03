16 Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Onedio, Türkiye’nin yeni nesil dijital medya şirketlerinden biri olmasına rağmen aynı zamanda teknoloji üretebilen bir şirket.

Son kullanıcının ilgisini çekecek, satın alma motivasyonu olan eğlence ve yarışma odaklı içerikler barındıran uygulamalar geliştiren şirket, bu ay ‘live streaming shopping’ deneyimi sunan pazaryeri entegrasyonu Vidyodan ile e-ticaret sektörüne de adım attı.

Pandemi dönemde tüm içeriklerin dijitale kaymasının şirketleri için bir fırsat kapısı olduğunu söyleyen Onedio Operasyon Müdürü Ayça Özgen, insanların evde kaldığı dönemde Onedio’nun içeriklerine yöneldiklerini ve yayın trafiğinde yüzde 25’lik artış yakaladıklarını söylüyor.

Onedio’nun günlük 3.5 milyondan fazla ziyaretçi alan bir mecra olduğundan bahseden Özgen, şunları anlatıyor: “Türkiye’deki internet popülasyonunun yüzde 65’inden fazlasına her gün dokunuyoruz. Takipçilerimizin önemli bir bölümü videolarımızı takip ediyor.

Bu da video içeriğin gelecekte ne kadar önemli bir mertebeye ulaşacağının da sinyali aslında. Bunun yanı sıra sosyal medyadaki gündem haberlerini kullanıcılarla anlık buluşturabiliyor olmak Onedio’nun alametifarikası iken son zamanlarda kullanıcılarımızın finans, alışveriş, gaming, haber, aktüel yazarlarmızın köşe yazıları da son derece ilgi görüyor.”

PASTA BÜYÜYECEK

Yeni yatırımlarla beraber Onedio’nun dijital reklam pazarında önemli bir yer edineceğini dile getiren Özgen, şöyle konuşuyor: “Türkiye’deki reklam yatırımları 14 milyar TL. 2019 yılı ile karşılaştırdığımızda en yüksek büyümenin kaydedildiği alan yüzde 39 ile dijital mecralar oldu.

Toplam medya harcamalarının içinde bir ilk gerçekleşerek dijital medya harcamalarının payı yüzde 54 oldu. Dijital reklam pastası daha fazla büyüyecek. Burada özgün içerik ve video içeriklerinin yeri çok önemli. Biz de bu alanlara yatırımlarımızı yaparak en büyük dijital mecra olma hedefimize daha da yaklaşıyoruz.”

Son dönemde oyun ve e-spor pazarının hızla büyüdüğüne ve bununla ilgili bugüne kadar yayınladıkları tüm içeriklerin kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde tüketilerek paylaşıldığını da belirten Özgen, “Bu deneyimi bir fırsata çevirmek adına oyun sektörünün tam donanımlı lider ajanslarından biri olan Gaming In Turkey ile Onedio Gaming özelinde bir iş ortaklığı geliştirmeye karar verdik” diyor.